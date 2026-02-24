Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
Власти России решили создать список разрешенных игрушек для детсадов
Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, Министерство просвещения России составит перечень игрушек и игр, которые будут рекомендованы для использования в детских садах, передает РИА «Новости».
Кравцов сообщил, что планируется внедрение системного подхода к оснащению дошкольных учреждений по всей стране, включая определение минимального набора средств обучения и воспитания.
По словам Кравцова, в перечень попадут только те предметы, которые соответствуют традиционным ценностям российского народа и способствуют развитию детей. Он подчеркнул: «Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка».
Министр отметил, что новые игрушки помогут детям узнать больше об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов заявил о введении новых требований к стандарту работы детских садов.
Минпросвещения разрешило школам самостоятельно выбирать форму для учеников.
В Минпросвещения представили образцы школьной формы, соответствующие государственному стандарту.