Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
В Минпросвещения представили образцы школьной формы по ГОСТу
В Минпросвещения показали образец новой школьной формы, выполненной из ткани без острых кромок и обладающей гипоаллергенными свойствами.
На пресс-конференции показали образец одежды, выполненный из ткани, соответствующей требованиям ГОСТа: материал не имеет острых краев и кромок, обладает гипоаллергенными свойствами. В ведомстве подчеркнули, что стандарт вступил в силу с июля и предусматривает параметры, учитывающие особенности типовых фигур детей, воздухопроницаемость и влагоотведение, передает ТАСС.
Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут заявил: «Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты, снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить».
В министерстве считают, что единая форма позволит нивелировать различия между школьниками из семей с разным уровнем дохода и вероисповедания, обеспечив всем детям равные условия в образовательной среде.
Ранее Реут сообщил, что введение единого стандарта на форму для школьников призвано снизить различия между учащимися из семей с разным уровнем дохода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минпросвещения разрешило школам самостоятельно выбирать форму для учеников. В Госдуме опровергли введение единой школьной формы в России. Впервые в России утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме.