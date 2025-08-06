В Минпросвещения представили образцы школьной формы по ГОСТу

Tекст: Дарья Григоренко

На пресс-конференции показали образец одежды, выполненный из ткани, соответствующей требованиям ГОСТа: материал не имеет острых краев и кромок, обладает гипоаллергенными свойствами. В ведомстве подчеркнули, что стандарт вступил в силу с июля и предусматривает параметры, учитывающие особенности типовых фигур детей, воздухопроницаемость и влагоотведение, передает ТАСС.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут заявил: «Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты, снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить».

В министерстве считают, что единая форма позволит нивелировать различия между школьниками из семей с разным уровнем дохода и вероисповедания, обеспечив всем детям равные условия в образовательной среде.

Ранее Реут сообщил, что введение единого стандарта на форму для школьников призвано снизить различия между учащимися из семей с разным уровнем дохода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минпросвещения разрешило школам самостоятельно выбирать форму для учеников. В Госдуме опровергли введение единой школьной формы в России. Впервые в России утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме.