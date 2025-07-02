Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
В Госдуме опровергли введение единой школьной формы в России
Введение ГОСТ на одежду для школьников не означает обязательного перехода к единой школьной форме, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
Она в своем Telegram-канале подчеркнула: «У нас действительно есть ГОСТ на школьную форму, но в нем речь идет сугубо о ткани. Обязательного введения школьной формы тоже не предусмотрено».
Депутат пояснила, что новые стандарты касаются только требований к материалу для школьной одежды, включая свойства ткани и подкладки. По ее словам, школьная одежда должна быть сделана из дышащей и быстро сохнущей ткани, а ГОСТ не касается внешнего вида формы.
Буцкая связала появление слухов о единой школьной форме с фейковыми новостями, распространяемыми в ряде Telegram-групп. Она добавила, что речь не идет о едином стандарте самой школьной формы.
Напомним, с 1 июля в России начал действовать ГОСТ, регламентирующий требования к школьной форме, включая удобство, деловой стиль и использование патриотической символики.
Ранее во Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.