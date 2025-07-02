В Госдуме опровергли введение единой школьной формы в России

Tекст: Дарья Григоренко

Она в своем Telegram-канале подчеркнула: «У нас действительно есть ГОСТ на школьную форму, но в нем речь идет сугубо о ткани. Обязательного введения школьной формы тоже не предусмотрено».

Депутат пояснила, что новые стандарты касаются только требований к материалу для школьной одежды, включая свойства ткани и подкладки. По ее словам, школьная одежда должна быть сделана из дышащей и быстро сохнущей ткани, а ГОСТ не касается внешнего вида формы.

Буцкая связала появление слухов о единой школьной форме с фейковыми новостями, распространяемыми в ряде Telegram-групп. Она добавила, что речь не идет о едином стандарте самой школьной формы.

Напомним, с 1 июля в России начал действовать ГОСТ, регламентирующий требования к школьной форме, включая удобство, деловой стиль и использование патриотической символики.

Ранее во Владимирской области запретили ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде.