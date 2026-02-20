  • Новость часаFT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    Избиратели ЕС отказываются финансировать подготовку «войны с Россией»
    Дмитриев назвал мозг президента Финляндии Стубба «слишком маленьким»
    Медведев о Каллас: С этим человеком не общаются даже коллеги
    Агроном рассказал огородникам, где брать дешевые и хорошие семена для рассады
    Путин на заседании Совбеза попросил Мединского огласить итоги переговоров в Женеве
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском
    В числе погибших на Байкале оказалась семья из Китая
    США сняли F-35 с учений в Норвегии из-за переброски сил к Ирану
    Европа передаст Украине выведенные из эксплуатации ТЭЦ
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    24 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    20 февраля 2026, 22:07 • Новости дня

    Германия призвала немцев срочно покинуть Иран из-за угрозы атаки США

    МИД ФРГ рекомендовал немцам покинуть Иран из-за угрозы удара США

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Германии обратился к согражданам с призывом уехать из Ирана на фоне сообщений о возможном ударе со стороны Соединенных Штатов.

    Министерство иностранных дел Германии настоятельно призвало своих граждан покинуть Иран из-за угрозы возможного военного удара со стороны США, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что в случае эскалации конфликта оказание консульской помощи станет практически невозможным. Это уже повторный призыв к немцам.

    «Пусть и ограниченно, но пока по-прежнему существуют коммерческие рейсы, воздушное сообщение с соседними с Ираном странами, выезд возможен также наземным путем», – заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность ограниченного удара по военным и правительственным объектам Ирана. Целью такой операции является понуждение Тегерана к выгодным для Вашингтона условиям ядерной сделки. При этом полномасштабной атаки планируется избежать.

    По сведениям издания, удар может быть нанесен в течение нескольких дней. Телекомпания CBS, в свою очередь, заявляет, что операция может начаться 21 февраля.

    Белый дом признал подготовку к удару по Ирану в ближайшие дни. Британия отказалась предоставить США доступ к базе Диего-Гарсия и аэродрому Фэрфорд для нанесения ударов по иранской территории.

    В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%.

    На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    19 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    TWZ: Военные корабли России и Китая осложнили планы США в отношении Ирана
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в акватории порта Бендер-Аббас на фоне усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

    Морские подразделения России, Китая и Ирана отработают координацию и тактическую готовность в стратегически важном районе, передает пишет The War Zone.

    Мероприятия проходят возле южного иранского портового города Бендер-Аббас.

    Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прокомментировал ситуацию в регионе.

    «Исламская Республика Иран на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных флотов в Западной Азии», – заявил контр-адмирал.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал учения актуальными в контексте противостояния с Западом. Москва намерена задействовать потенциал БРИКС для создания полноценного стратегического морского измерения.

    Эксперты отмечают, что маневры могут осложнить планы США в отношении Ирана, хотя и не представляют прямой военной угрозы. Присутствие кораблей потенциальных противников создает дополнительные риски для американской авианосной группы Gerald R. Ford.

    Ранее Иран сообщил о закрытии части Ормузского пролива из-за учений.

    После этого военные США усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за сутки.

    Комментарии (16)
    19 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану

    Военный эксперт Лямин: Присутствие кораблей России и Китая осложняет планы США против Ирана

    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    @ Matrix Images/Nic Bothma/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Учения «Морской пояс безопасности – 2026» «мешают» США начать военную операцию против Ирана по ряду причин. Ключевая состоит в потенциальном риске случайного удара по военному кораблю России или Китая, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее западная пресса сочла, что российские и китайские военные корабли осложнили планы Вашингтона по Ближнему Востоку.

    «Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

    Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

    На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

    «Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

    Напомним, в то время как США перебрасывают силы на Ближний Восток, Россия, Иран и Китай проводят учения «Морской пояс безопасности – 2026» в Ормузском проливе. Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что совместные военно-морские учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

    Тем временем западная пресса считает, что маневры осложняют планы США в регионе. Как отмечает The War Zone, присутствие российских и китайских военных кораблей в этих водах на фоне возможной американской операции против Исламской республики может иметь военные и политические последствия.

    «Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности» (CNAS) и отставной офицер подводного флота ВМС США.

    Ранее израильский портал Ynet сообщил, что армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Израильские власти провели консультации по этому вопросу, в которых участвовал в том числе премьер Биньямин Нетаньяху. Они исходят из того, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

    Между тем, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили главе Белого дома Дональду Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. Пентагон перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

    Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

    Ожидается, что авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

    Отметим, во вторник в Женеве прошел очередной раунд непрямых переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил: «В некотором смысле переговоры с прошли хорошо, но Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа».

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен осудил публичные высказывания европейских лидеров о ядерном сдерживании, подчеркнув, что подобные обсуждения сейчас особенно неуместны.

    Франкен резко высказался в адрес европейских лидеров, комментируя их заявления о ядерном сдерживании. Франкен, обращаясь к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, сообщил: «Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так разговорчивы. Это неразумно. Пожалуйста, держите рот на замке», передает Politico.

    Спор разгорелся после интервью Мерца, где он отверг идею разработки собственных ядерных сил в Германии, но допустил, что немецкие истребители могли бы нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия участвуют в программе совместного использования американских ядерных боеголовок, их ВВС обучены транспортировать эти заряды.

    Дискуссия об общеевропейском ядерном щите усилилась в преддверии ожидаемой 2 марта речи президента Франции Эммануэля Макрона, который намерен раскрыть роль французских атомных вооружений в обеспечении безопасности Европы.

    Франкен также прокомментировал негативную оценку Мерцем будущего проекта истребителя шестого поколения FCAS, который разрабатывают Германия, Франция и Испания. По словам бельгийского министра, Мерц фактически подписал приговор программе, и Бельгия как наблюдатель пересмотрит свою позицию относительно участия в ней.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула необходимость начать диалог о собственном ядерном сдерживании Европы и указала на риски распространения оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно объявил о намерении поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Срок действия ключевого договора о ядерном сдерживании истек, что может привести к неконтролируемому увеличению числа боезарядов ведущими мировыми державами.

    Франция возглавила февральский «Рейтинг недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД. Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место.

    Комментарии (2)
    20 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    Мерц: Новая великодержавная политика вызывает конфликты
    @ Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал происходящие в мире перемены эпохальными и подчеркнул их влияние на внутреннюю и международную политику.

    Выступая на съезде Христианско-демократического союза, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что мир переживает эпохальное изменение порядка, передает ТАСС. По его словам, сейчас формируется так называемый порядок великих держав.

    Мерц подчеркнул, что эти перемены затрагивают не только мировую политику, но и внутренние процессы в разных странах. Он указал: «Мы все являемся свидетелями эпохального изменения мирового порядка».

    По мнению Мерца, новая великодержавная политика ведет к росту угроз конфликтов там, где прежние правила больше не работают.

    «Там, где правила больше не берутся в расчет, возникает и растет угроза конфликтов. Новая великодержавная политика вызывает конфликты», – сказал канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся только после существенного ослабления одной из сторон.

    Между тем Мерц пытается укрепить свои позиции на фоне кризиса доверия и роста популярности правых сил. Он также отметил, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

    Комментарии (6)
    20 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    TWZ: Лондон запретил Вашингтону использовать британские базы для ударов по Ирану
    @ IMAGO/xxPicturesxFromxHistoryx/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лондон не согласился дать Вашингтону возможность использовать базу Диего-Гарсия и аэродром Фэрфорд для атак по иранской территории.

    Эти объекты критически важны для американских бомбардировщиков, так как находятся на расстоянии около 3,7 тыс. и 4 тыс. км от иранских границ, пишет The War Zone.

    Без них авиации придется лететь с баз в США, удаленных на 10,5 тыс. км.

    Ограничения связаны с юридическими опасениями британских властей и спором между президентом США Дональдом Трампом и британским премьером Киром Стармером.

    Американский политик раскритиковал планы Лондона передать архипелаг Чагос Маврикию в долгосрочную аренду. По мнению республиканца, это решение ставит под угрозу стратегические интересы союзников.

    Трамп выразил свое возмущение в соцсетях, призвав Британию сохранить суверенитет над важным военным форпостом.

    «Премьер-министр Стармер ни по какой причине не должен терять контроль над Диего-Гарсией, заключая в лучшем случае сомнительную аренду на 100 лет», – заявил он.

    Издание отмечает, что Белый дом разрабатывает детальные планы ударов, однако Британия пока не дала разрешение на использование своей инфраструктуры. Лондон опасается нарушения международного права, если станет соучастником нападения.

    На данный момент США перебрасывают в регион истребители и заправщики, но бомбардировщики еще не развернуты.

    Ранее СМИ сообщали, что США готовы ударить по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай начали в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico сообщило о планах Мерца стать «европейским Карни»
    Politico сообщило о планах Мерца стать «европейским Карни»
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается укрепить свои позиции в условиях кризиса доверия и усиления правых, но сталкивается с внутренними и внешними вызовами, пишет Politico.

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая на форуме в Давосе, заявил: «Старый порядок рушится с головокружительной скоростью», передает Politico.

    По словам Мерца, мир вступил в новую эпоху, построенную на силе, и «это неуютное место». Его выступление прозвучало на фоне обсуждений последствий политики президента США Дональда Трампа для Европы.

    Хотя речь канцлера произвела впечатление, её затмила речь премьер-министра Канады Марка Карни, который назвал разрыв Запада эпохальным событием. В попытке перехватить инициативу, Мерц выступил с открывающей речью на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав Европу отказаться от самодовольства и не извиняться за свои ценности. Он попытался мобилизовать участников на фоне опасений по поводу внешней политики США.

    Несмотря на усилия, позиции Мерца внутри Германии остаются слабыми: рейтинг его партии ХДС в начале 2026 года составил 24%, уступая ультраправой АдГ с 27%. Личная поддержка канцлера также невысока – им довольны лишь 23% опрошенных, а среди сторонников ХДС – чуть больше половины. Экономика Германии восстанавливается медленно: рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1%, а уровень банкротств – максимальный за последнее десятилетие.

    Мерц признает, что экономика находится в «очень критическом состоянии» и требует реформ, но коалиция сталкивается с противоречиями: социал-демократы выступают против ряда предложений, направленных на сокращение социальной поддержки и рост занятости. Кроме того, Германия испытывает трудности из-за прекращения закупок российского газа, американских тарифов и конкуренции со стороны Китая в автопроме.

    Впереди – ключевые выборы в Саксонии-Анхальт 6 сентября. По прогнозам, АдГ может получить 39%, тогда как ХДС – 26%. В случае победы ультраправых партия впервые сможет контролировать региональный парламент и получить место в Бундесрате, что вновь поставит на повестку отказ ведущих партий от сотрудничества с АдГ. Мерц надеется, что экономическая стабилизация и усталость избирателей от потрясений сыграют ему на руку, как это произошло с Карни в Канаде, однако впереди остается много неопределенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Канцлер Германии провел встречу со следующим президентом США в ответ на действия Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 05:36 • Новости дня
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    Ynet: Израиль начал готовиться к войне
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки, сообщают СМИ.

    Вооруженные силы еврейского государства переведены в режим повышенной боеготовности из-за вероятной атаки Вашингтона на Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По этой информации, подобные меры предосторожности вызваны ожидаемым нападением Соединенных Штатов на иранские объекты. Предполагается, что в этой операции могут быть задействованы и подразделения израильской армии.

    Участники совещания у израильского премьера Беньямина Нетаньяху пришли к выводу о неизбежности ответных действий Тегерана. Иранская сторона якобы может нанести удар по израильской территории даже при неучастии Иерусалима в американской кампании.

    Ранее в феврале разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    После этого Иран начал масштабные учения по контролю над Ормузским проливом.

    Комментарии (3)
    19 февраля 2026, 14:28 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные осуществляют масштабную подготовку к возможной совместной с США операции против Ирана с целью убедить Тегеран пойти на уступки в переговорах, сообщает газета New York Times со ссылкой на израильских чиновников.

    Израильские военные проводят активную подготовку к потенциальной совместной с США операции против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты New York Times.

    По словам двух представителей оборонного ведомства Израиля, ведутся значительные приготовления к совместному удару, однако решение о его нанесении еще не принято.

    Планируемая операция, как отмечается, рассчитана на несколько дней и ставит целью заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах по ядерной сделке. Среди возможных целей операции называются склады вооружения, ракеты средней и большой дальности, а также объекты ядерной программы и штабы Корпуса стражей исламской революции.

    Газета подчеркивает, что окончательное решение по выбору целей во многом будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Авиааносец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море.

    США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    Комментарии (7)
    19 февраля 2026, 23:43 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США

    Трамп заявил о намерении дать Ирану на сделку «10-15 дней максимум»

    Tекст: Антон Антонов

    У Тегерана есть не более 15 дней для достижения соглашения с Вашингтоном, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сделки с Ираном состоится «так или иначе». «Я бы сказал, что этого времени должно быть достаточно, 10-15 дней максимум», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники CBS News сообщили, что американские военные готовы нанести удары по Ирану уже 21 февраля. В Белом доме отметили, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%. На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026».

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    @ Marcus Brandt/dpa/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные специалисты будут привлекаться к обучению в учебных центрах сухопутных войск Германии, детали соглашения пока не раскрываются, отмечают информагентства.

    Кабинет министров Германии подтвердил, что украинские инструкторы будут привлекаться к работе в учебных центрах сухопутных войск страны, передает РИА «Новости». Официальный представитель минобороны Натали Йеннинг заявила на брифинге, что в минувшую пятницу Германия и Украина подписали техническое соглашение, предусматривающее участие украинских военнослужащих в учебном процессе.

    Йеннинг отметила: «В рамках него мы планируем активно использовать опыт украинских военнослужащих в военных школах сухопутных войск». Подробности соглашения пока не раскрываются.

    По словам представителя минобороны, конкретные детали будут уточняться в ходе реализации соглашения. Она подчеркнула, что сейчас не может предоставить дополнительных данных, так как процесс оформления еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Spiegel сообщил о начале обучения немецких солдат украинскими военными, в рамках которого они будут обучать использованию беспилотников. Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    А канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул стремление ФРГ стать самой мощной армией Европы.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 13:19 • Новости дня
    Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине

    Мерц заявил о продолжении конфликта на Украине до истощения одной из сторон

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые действия на Украине завершатся только после существенного ослабления одной из сторон, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что конфликт на Украине завершится лишь тогда, когда одна из сторон будет истощена в военном или экономическом отношении, передает РИА «Новости».

    Канцлер Германии подчеркнул, что не верит в возможность скорого урегулирования ситуации дипломатическим путем.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может гарантировать долгосрочную безопасность страны после конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине и до достижения мира еще предстоит пройти большую дистанцию.

    Также Сергей Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Reuters узнало о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера

    Челночную дипломатию Уиткоффа и Кушнера сравнили с отделением неотложки

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже для президента США Дональда Трампа, одержимого заключением сделок, назначение одних и тех же посланников для одновременного ведения двух групп переговоров – по иранской ядерной проблеме и украинскому конфликту – в течение одного дня в Женеве вызвало недоумение у многих в мире внешней политики, узнало Reuters.

    «Эксперты отмечают, что проведенная во вторник челночная дипломатия специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера вызвала вопросы не только о том, не перегружены ли они и не уступают ли им в силах, но и об их серьезных перспективах разрешения любого из двух кризисов», – передает Reuters.

    Dажные переговоры по двум давним вопросам были организованы быстро, и выбор Женевы в качестве места проведения обоих переговоров так и не был четко объяснен, за исключением давней истории города как центра международной дипломатии.

    «Трамп, похоже, больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой. Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», – сказал Бретт Бруен, бывший советник по внешней политике в администрации Обамы, а ныне глава стратегической консалтинговой компании Global Situation Room.

    Представитель регионального руководства, близкий к иранскому правительству, заявил, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив.

    «Такой подход чрезмерен. Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи», – сказал спикер на условиях анонимности.

    Моханад Хадж-Али из Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте заявил, что в иранском кризисе на кону слишком многое, чтобы США могли вести дипломатию таким образом.

    «Откровенно говоря, шокирующая реальность – это то, что команде Уиткоффа и Кушнера поручено решать все мировые проблемы», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение раунда переговоров по Украине и заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.

    Зеленский заявлял, что Трамп хочет заключить мир на Украине «одним большим пакетом». NYT писала  о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

    Заседание Российско-Иранской межправкомиссии прошло под председательством главы Минэнерго России Сергея Цивилева и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Цивилев отметил рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев прошлого года. В числе ключевых тем заседания стало сотрудничество в энергетике, особенно в мирном атоме. «Продолжается строительство второго и третьего энергоблока АЭС «Бушер». Также мы прорабатываем строительство еще нескольких блоков большой и малой мощности на территории Ирана. Для этого у нас создана совместная рабочая группа, которая через три месяца должна предоставить на утверждение свои предложения», – заявил Цивилев.

    Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в импорте газа из России, отметив близость к завершению переговоров. Значительное продвижение отмечено в проекте строительства Международного транспортного коридора «Север – Юг», окончательное соглашение по которому планируется подписать 1 апреля в России. Уже сейчас по коридору осуществляется поставка продукции на территорию Ирана.

    Обсуждались также вопросы в сферах образования, сельского хозяйства и космоса. Цивилев сообщил о быстром развитии совместных программ по освоению космоса и выразил соболезнования народу Ирана в связи с недавними трагическими событиями.

    В завершение стороны подписали итоговый протокол заседания, а также меморандумы о взаимопонимании в сферах аккредитации, технического регулирования, занятости и нефтяной промышленности.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Advance указал на то, как сбылись тезисы Путина из Мюнхенской речи 2007 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вновь обсуждается на фоне изменений в мировой политике и растущей многополярности – Advance отметил, что в его словах все чаще находят описание нынешней действительности.

    На Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года участники акцентировали внимание на изменениях, произошедших в мировой политике за последние два десятилетия.

    Европейские лидеры подчеркивали необходимость обретения стратегической автономии, а представители США обсуждали баланс между наследием холодной войны и внутренними переменами. Образ Владимира Путина и его выступление 2007 года стали центральной темой обсуждения, пишет хорватский портал Advance.

    В своей речи в 2007 году Путин критиковал однополярный мир, расширение НАТО и односторонние действия США. Он заявлял, что безопасность одного государства невозможна без учета интересов других, а доминирование одной державы приведет к гонке вооружений и росту ядерных рисков.

    Сегодня, отмечают эксперты, его опасения стали актуальными – Европа обсуждает развитие собственного ядерного потенциала, а концепция стратегической автономии становится ключевой.

    «В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И сегодня, в 2026 году, можно сказать, что он во многом был прав», – говорится в статье.

    Путин также предупреждал о подрыве международного права и использовании международных институтов в интересах ограниченного круга стран. Он называл Устав ООН единственно легитимной основой для применения силы. Критика международных институтов и стремление к многополярности, которую Путин упомянул еще в 2007 году, теперь находит отражение в изменившейся мировой архитектуре.

    Эксперты также выделяют, что Путин предсказывал смещение экономического центра в сторону БРИКС и рост влияния новых центров силы. Его слова о неизбежности конвертации экономического потенциала в политическое влияние подтверждаются расширяющейся ролью многосторонней дипломатии.

    Обсуждение на конференции сопровождалось вопросом, было ли выступление Путина великим политическим пророчеством или же изменения были вызваны иными причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира. Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США. Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

    Комментарии (0)
    Главное
