Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.
«В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.
В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.