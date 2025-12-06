МКС впервые приняла восемь кораблей одновременно за 25 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, все восемь стыковочных узлов Международной космической станции заняты космическими кораблями, передает ТАСС. Как рассказал Кудь-Сверчков, впервые за 25 лет работы станции аналогичная ситуация возникла только сейчас: «Впервые за 25 лет работы на Международной космической станции все 8 стыковочных узлов заняты прибывшими кораблями».

На борту МКС сейчас находятся два российских пилотируемых корабля «Союз МС-27» и «Союз МС-28», два грузовых «Прогресс», американские грузовые корабли Cygnus и Cargo Dragon, американский пилотируемый Crew Dragon и японский грузовой HTV–X.

Такой состав сохранится до расстыковки «Союза МС-27», запланированной на 9 декабря. По словам Кудь-Сверчкова, столь высокая загрузка станции объясняется совпадением расписаний логистических операций.

