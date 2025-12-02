Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Федяев заменил Артемьева в космическом экипаже американского Crew Dragon
В экипаж американского корабля Crew-12 в полете на МКС вместо Олега Артемьева включили Андрея Федяева, сообщили в Роскосмосе.
Космонавт Андрей Федяев был назначен в основной состав экипажа миссии Crew-12 вместо Олега Артемьева, передает РИА «Новости». Решение принято согласно заявлению «Роскосмоса» из-за перехода Артемьева на новую работу. Ожидается, что запуск Crew Dragon с новой командой состоится в первой половине 2026 года.
В госкорпорации отметили, что Федяев находится в отряде космонавтов с 2013 года. В марте 2023 году он уже летал на Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в качестве бортинженера МКС-69. В том же году Андрей Федяев был награжден медалью Юрия Гагарина.
В сообщении не уточняется, какая именно новая работа предстоит Артемьеву, однако его пребывание в составе экипажа Crew-12 официально завершено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские медики подтвердили готовность Олега Артемьева к полету на Международную космическую станцию на Crew Dragon.
Космонавт Артемьев вошел в число 100 финалистов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».