Федяев заменил Артемьева в космическом экипаже американского Crew Dragon

Федяев заменил Артемьева в команде Crew Dragon по решению Роскосмоса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Космонавт Андрей Федяев был назначен в основной состав экипажа миссии Crew-12 вместо Олега Артемьева, передает РИА «Новости». Решение принято согласно заявлению «Роскосмоса» из-за перехода Артемьева на новую работу. Ожидается, что запуск Crew Dragon с новой командой состоится в первой половине 2026 года.

В госкорпорации отметили, что Федяев находится в отряде космонавтов с 2013 года. В марте 2023 году он уже летал на Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в качестве бортинженера МКС-69. В том же году Андрей Федяев был награжден медалью Юрия Гагарина.

В сообщении не уточняется, какая именно новая работа предстоит Артемьеву, однако его пребывание в составе экипажа Crew-12 официально завершено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские медики подтвердили готовность Олега Артемьева к полету на Международную космическую станцию на Crew Dragon.

Космонавт Артемьев вошел в число 100 финалистов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».