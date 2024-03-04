К МКС запустили Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отправился к МКС с российским космонавтом на борту

Tекст: Денис Тельманов

Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 5 марта, сообщает ТАСС.

Помимо Гребенкина, в экипаж миссии Crew-8 входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.



Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США.

В октябре 2022 года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в марте и августе 2023 года космонавты Роскосмоса Андрей Федяев и Константин Борисов в составе миссий Crew-6 и Crew-7 соответственно.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях.

Подводя итоги 2023 года, Роскосмос проинформировал, что перекрестные полеты планируется проводить по 2025 год.

Ранее руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что скорость утечки воздуха в переходной камере модуля «Звезда» на российском сегменте МКС выросла в два раза.

Как сказал Монтальбано в ходе брифинга, увеличение утечки было зафиксировано примерно за неделю до последнего запуска корабля «Прогресс» и его стыковки со станцией.