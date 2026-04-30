Роскосмос заявил о планах улучшить характеристики ракеты «Союз-5»
Госкорпорация «Роскосмос» намерена модернизировать ракету Союз-5, чтобы увеличить количество спутников, выводимых на орбиту, после успешного первого пуска, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о намерении совершенствовать ракету «Союз-5» после первого успешного запуска с космодрома Байконур, который прошел 30 апреля в 21.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».
«Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», – отметил Баканов.
Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.
Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.
Министерство цифрового развития Казахстана назвало этот старт историческим событием для республики.