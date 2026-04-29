Трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу

Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в селе Вознесеновка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в Max, что в результате инцидента три женщины погибли на месте от полученных травм.

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений», – заявил глава области. Он добавил, что восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии: мужчина получил проникающие ранения головы и живота, а женщина – множественные осколочные ранения. Реанимационные бригады переводят их в областную клиническую больницу.

Остальные раненые, включая четверых мужчин и одну женщину, направлены в городскую больницу №2 Белгорода. На место происшествия выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Лоренц для координации дополнительных мер защиты от беспилотников совместно с Министерством обороны.

