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Российский танк отразил атаку восьми дронов на днепропетровском направлении
Российские танкисты успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сохранив боевую машину и личный состав, они уничтожили часть дронов на подлете стрелковым оружием, сказал танка группировки войск «Центр» Фанил Нисапов.
Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить атаку восьми беспилотников ВСУ, пояснил Нисапов РИА «Новости».
«Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет», – рассказал военный. В отражении атаки участвовали четыре человека. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете к боевой машине.
Один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.
Существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка: танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов беспилотников и помогло снизить последствия попаданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая танк морской пехоты группировки «Центр» выдержал атаку более 50 украинских беспилотников. В апреле экипаж другой российской боевой машины под Мелитополем отразил удары десятков дронов различных типов.