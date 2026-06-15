Российский танк отразил атаку восьми дронов на днепропетровском направлении

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экипаж российского танка на днепропетровском направлении сумел отразить атаку восьми беспилотников ВСУ, пояснил Нисапов РИА «Новости».

«Прилетело восемь сразу, мы успешно отбили их налет», – рассказал военный. В отражении атаки участвовали четыре человека. Часть беспилотников удалось уничтожить из стрелкового оружия еще на подлете к боевой машине.

Один из поврежденных дронов после попадания изменил траекторию и упал рядом с бойцом, но не сдетонировал.

Существенную роль в защите техники сыграла качественная маскировка: танк был укрыт толстым слоем веток, что затруднило работу операторов беспилотников и помогло снизить последствия попаданий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая танк морской пехоты группировки «Центр» выдержал атаку более 50 украинских беспилотников. В апреле экипаж другой российской боевой машины под Мелитополем отразил удары десятков дронов различных типов.