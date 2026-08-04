Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

Tекст: Катерина Туманова

«Барочная лепнина киевского Мариинского дворца выполнена в аквамариново-голубом цвете, а синие папки, врученные Владимиру Зеленскому и Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, были всего на несколько тонов темнее. Церемония подписания 15 июля ознаменовала начало нового соглашения, которое предусматривает выделение 10 млрд евро (11,5 млрд долларов) на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности. Финансирование является частью кредита Европейского союза на поддержку Украины в размере 90 млрд евро», – пишет Economist, отмечая контраст при реализации других договоренностей Киева, необходимых на пути в ЕС.

Журнал указывает на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский избегает проведения преобразований, которые требуются для присоединения страны к Европейскому союзу.

В статье указано, что внешняя привлекательность политиков скрывает реальную картину, далекую от происходящего залах с богатыми интерьерами.

«Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины – членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», – цитирует журнал РИА «Новости».

Официальные дискуссии по фундаментальным вопросам начались в июне. К ним относятся верховенство закона, демократические институты, борьба с коррупцией и государственное управление. При этом ожидалось, что украинская сторона приступит к внедрению соответствующих стандартов на шесть месяцев раньше.

Авторы материала подчеркивают, что кабинет министров подготовил всего четыре законопроекта, из которых утвердили два. Подобные результаты считаются крайне неудовлетворительными. Местные общественные организации оценили текущий прогресс лишь в 15 баллов из 100 возможных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE. СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС. Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.