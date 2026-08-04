Мирошник связал появление Драпатого с усилением атак на мирное население

Мирошник: Киев усилил атаки на мирные объекты при Драпатом

Tекст: Катерина Туманова

«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», – сказал Мирошник «Известиям».

Смена командования произошла на фоне массовых митингов на Украине. Протестующие требовали уволить Александра Сырского и вернуть экс-министра обороны Михаила Федорова. Одновременно Службу внешней разведки возглавил бывший секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому. Зеленский под давлением улицы лишил Александра Сырского поста главнокомандующего. Политолог Владимир Корнилов объяснил это кадровое решение страхом Зеленского перед толпой.