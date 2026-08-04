Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
Мирошник связал появление Драпатого с усилением атак на мирное население
Мирошник: Киев усилил атаки на мирные объекты при Драпатом
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый усилил террористические удары по гражданским объектам, так как ВСУ после смены военного руководства значительно нарастила интенсивность атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру, заметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», – сказал Мирошник «Известиям».
Смена командования произошла на фоне массовых митингов на Украине. Протестующие требовали уволить Александра Сырского и вернуть экс-министра обороны Михаила Федорова. Одновременно Службу внешней разведки возглавил бывший секретарь СНБО Рустем Умеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому. Зеленский под давлением улицы лишил Александра Сырского поста главнокомандующего. Политолог Владимир Корнилов объяснил это кадровое решение страхом Зеленского перед толпой.