Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Марочко сообщил о негативном отношении солдат ВСУ к Драпатому
Марочко: Бойцы ВСУ недовольны новым главкомом Драпатым
Специалисты радиоэлектронной разведки ВС России при анализе данных отмечают негативное отношение рядового состава к новому главкому Михаилу Драпатому, ему присвоили пренебрежительное прозвище «Гашишник», заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил о недовольстве украинских солдат новым руководством, передает ТАСС.
По его словам, в разговорах на линии боевого соприкосновения военнослужащие упоминают нового командующего в негативном ключе. Солдаты даже дали ему прозвище «Гашишник».
Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией. Вскоре после этого Драпатый оскорбил жителей Донбасса.
В конце июля участники массовой акции в Киеве потребовали вернуть Михаила Федорова на пост главы Минобороны.