Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
В Крыму трое мирных жителей погибли при ночной атаке ВСУ
В ходе атаки украинских боевиков на Крымский полуостров в ночь на понедельник погибли три человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», – указал Аксенов в Max.
Глава республики пожелал скорейшего выздоровления двоим пострадавшим и подчеркнул, что местные власти обязательно окажут необходимую помощь семьям, не оставив жителей без поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили 635 украинских дронов над регионами страны.
Месяцем ранее в ходе налета беспилотников на Керчь погибла местная жительница.
В начале июня жертвами удара по нежилым объектам Симферополя стали три человека.