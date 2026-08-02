Ребенок погиб при ударе украинского беспилотника под Белгородом

Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы

Эксперт Онуфриенко: Удары по мосту в Затоке ведут к ухудшению снабжения ВСУ на южных направлениях

Tекст: Олег Исайченко

«Мост в Затоке крайне важен для обеспечения украинских вооруженных сил. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы в интересах ВСУ. Причем импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Эксперт уточнил: по очень приблизительным оценкам, по этому мосту доставляется около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. «Объект уже не носит критического значения для украинской армии. Украина проложила дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Тем не менее альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений», – указал он.

Кроме того, продолжил он, каждая лишняя сотня километров для украинского железнодорожного состава означает повышение рисков поражения российскими ракетами и БПЛА. «Не нужно сбрасывать со счетов и изношенность транспорта, для которого дополнительно пройденное расстояние увеличивает вероятность поломки. Таким образом, повреждение моста в Затоке скажется на снабжении южной группировки войск ВСУ, подразделений, находящихся на нескольких направлениях – от Херсонского до Днепропетровского», – продолжил спикер.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области, а также о поражении находящейся рядом электроподстанции. ВС России длительное время предпринимают усилия по уничтожению данной переправы. В частности, об очередных ударах по данному мосту сообщалось в начале июня 2026 года.

В официальном канале Минобороны в Max сообщается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение «объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ». Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой целью российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области, а также объясняла стратегию Москвы по последовательной и целенаправленной ликвидации морской инфраструктуры Украины.