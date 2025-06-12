Гладков: Двухлетний мальчик погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

В поселке Борисовка Борисовского района украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, сообщил Гладков в Telegram-канале. Трое мирных жителей, в том числе двухлетний мальчик, получили ранения.

Гладков рассказал: «В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребенка не удалось».

По данным Гладкова, в момент удара бабушка с внуком находились на улице рядом с домом. Мальчику диагностировали открытую черепно-мозговую травму, женщине – минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Их госпитализировали в Борисовскую ЦРБ, затем планировалась транспортировка в областные больницы.

Третий пострадавший, мужчина, получил контузию и баротравму, после чего самостоятельно обратился за медицинской помощью. В настоящий момент он проходит медицинское обследование.

В результате атаки в доме повреждены фасад и окна, осколками посечен легковой автомобиль.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника самолетного типа над российскими регионами в течение трех часов утром четверга.

Напомним, над Россией за ночь сбили 52 украинских дрона.