Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Двухлетний мальчик погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: Двухлетний мальчик погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника на поселок Борисовка Белгородской области скончался двухлетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В поселке Борисовка Борисовского района украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом, сообщил Гладков в Telegram-канале. Трое мирных жителей, в том числе двухлетний мальчик, получили ранения.
Гладков рассказал: «В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребенка не удалось».
По данным Гладкова, в момент удара бабушка с внуком находились на улице рядом с домом. Мальчику диагностировали открытую черепно-мозговую травму, женщине – минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Их госпитализировали в Борисовскую ЦРБ, затем планировалась транспортировка в областные больницы.
Третий пострадавший, мужчина, получил контузию и баротравму, после чего самостоятельно обратился за медицинской помощью. В настоящий момент он проходит медицинское обследование.
В результате атаки в доме повреждены фасад и окна, осколками посечен легковой автомобиль.
Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника самолетного типа над российскими регионами в течение трех часов утром четверга.
Напомним, над Россией за ночь сбили 52 украинских дрона.