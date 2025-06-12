Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.2 комментария
ПВО сбила три дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях
Минобороны: ПВО сбила три дрона ВСУ в Белгородской и Курской областях
Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника самолетного типа над российскими регионами в течение трех часов утром четверга, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, два беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, еще один – над Курской областью. Операция по уничтожению аппаратов проходила с 8.40 до 11.40 по московскому времени.
Напомним, над Россией за ночь сбили 52 украинских дрона.
В результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Брахлов Климовского района пострадали два мирных жителя.