Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.