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ВКС России разбомбили пункты управления БПЛА под Харьковом
Российская боевая авиация нанесла успешные удары ракетами и бомбами по командным пунктам беспилотников и местам временной дислокации украинских войск в Харьковской области.
Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».
«ВКС России по объектам противника – пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области», – сообщили в Министерстве обороны.
Кроме того, военное ведомство уточнило, что огневое поражение было нанесено по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. В ходе выполнения боевых задач применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. В результате все намеченные цели были успешно поражены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российская авиация нанесла удары бомбами ФАБ-250 по пункту дислокации украинских войск в донецком Райгородке.
В середине прошлого месяца бойцы Вооруженных сил России поразили высокоточной ракетой Х-39 пункт управления дронами в Сумской области.
В начале июля Воздушно-космические силы ликвидировали аналогичный командный пункт противника в харьковском селе Сеньково.