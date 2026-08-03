В Комсомольске-на-Амуре насчитали 27 SJ-100 в разной степени готовности

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов. Продолжаем сборку этих самолетов», – сказал Попов, передает РИА «Новости».

Ведется работа по заказу на 42 самолета, их планируется поставить в ближайшее время.

Попов уточнил, что шесть машин уже готовы более чем на 90%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о начале серийного производства полностью импортозамещенного самолета SJ-100 осенью.

В начале июня глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщал о завершении сборки первых серийных машин.

Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучивал планы по окончанию сертификационных испытаний лайнера до конца года.