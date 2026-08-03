Академик Онищенко оценил вероятность завоза вируса Бурбон в Россию

Онищенко исключил распространение вируса Бурбон в России

Tекст: Мария Иванова

Завоз и распространение вируса Бурбон в России является маловероятным, считает академик РАН Геннадий Онищенко, передают РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Нью-Йорке случая инфицирования этой редкой клещевой инфекцией, против которой пока нет вакцины. В ведомстве подчеркнули, что данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ не имеется.

«Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит», – заявил академик.

Онищенко добавил, что вероятность завоза в Россию клеща-переносчика также крайне мала, поскольку поездки соотечественников в США сейчас немногочисленны. Эксперт призвал готовиться к новому учебному году, оставив проблему вируса Бурбон профессионалам.

Среди симптомов заражения отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь. Основным путем передачи считается укус инфицированного клеща «одинокая звезда».

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