Жителей Латвии призвали больше пить для передачи конфискованных машин на Украину

Tекст: Мария Иванова

Глава латвийского общества по ремонту изъятых у нетрезвых автомобилистов машин Каспарс Берзиньш посоветовал жителям страны чаще употреблять спиртное, передает РИА «Новости». Транспортные средства нарушителей восстанавливают и направляют в распоряжение ВСУ.

«Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует», – заявил представитель организации «Твои друзья».

Берзиньш добавил, что перед отправкой на Украину автомобили проходят небольшой ремонт, поскольку часто получают повреждения в авариях или при уходе от полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года латвийские власти безвозмездно отправили на Украину 187 конфискованных за нетрезвое вождение автомобилей.

К началу года местные водители лишились свыше 2 тыс. переданных Киеву машин.

В ноябре прошлого года Рига передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.