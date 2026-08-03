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Латвийский волонтер призвал граждан больше пить для помощи ВСУ
Жителей Латвии призвали больше пить для передачи конфискованных машин на Украину
Ради снабжения украинской армии латвийским автомобилистам посоветовали чаще садиться за руль пьяными, чтобы увеличить количество конфискованных транспортных средств.
Глава латвийского общества по ремонту изъятых у нетрезвых автомобилистов машин Каспарс Берзиньш посоветовал жителям страны чаще употреблять спиртное, передает РИА «Новости». Транспортные средства нарушителей восстанавливают и направляют в распоряжение ВСУ.
«Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует», – заявил представитель организации «Твои друзья».
Берзиньш добавил, что перед отправкой на Украину автомобили проходят небольшой ремонт, поскольку часто получают повреждения в авариях или при уходе от полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала текущего года латвийские власти безвозмездно отправили на Украину 187 конфискованных за нетрезвое вождение автомобилей.
К началу года местные водители лишились свыше 2 тыс. переданных Киеву машин.
В ноябре прошлого года Рига передала украинским вооруженным силам 21 бронетранспортер финского производства.