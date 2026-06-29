Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский союз принял решение понизить необходимый уровень заполнения подземных хранилищ газа с 90% до 80%, передает РИА «Новости».

Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что такое решение принято из-за кризиса вокруг Ормузского пролива и возможных перебоев в логистике.

«Государства-члены и комиссия договорились в рамках Координационной группы по газу, что 80% уровня запасов достаточно для обеспечения зимних поставок», – подчеркнула Итконен. По ее словам, это позволит перенести импорт около 10 млрд кубометров топлива на зимний период, когда мировая добыча будет выше. Следующее заседание профильной группы ЕС состоится 30 июня.

Обязательные нормативы по запасам энергоносителей ввели в 2022 году после сокращения российского импорта. В 2025 году действие правил продлили до 2027 года, сделав их более гибкими. Ранее издание Financial Times отмечало, что из-за холодной зимы и проблем на рынке сжиженного природного газа Европа может подойти к новому сезону с минимальными запасами за последние 15 лет. Ожидается, что к октябрю хранилища заполнят лишь на 76%.

Российские власти ранее указывали, что отказ Запада от отечественных углеводородов стал серьезной ошибкой. Позиция Москвы заключается в том, что европейские потребители попадают в новую зависимость из-за высоких цен, при этом продолжая закупать российское топливо через посредников с существенной переплатой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предупредило о риске нехватки природного газа предстоящей зимой из-за растущего спроса со стороны государств Азии.

Накануне аналитики спрогнозировали вхождение Европы в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами топлива.