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FT сообщила о риске рекордного дефицита газа в Европе
Европа рискует войти в отопительный сезон с минимальными за последние 15 лет запасами газа, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний и отраслевых экспертов.
Предстоящий отопительный сезон грозит стать серьезным испытанием для европейской экономики. «Европа собирается войти в отопительный сезон с минимальными запасами газа за последние, по крайней мере, 15 лет, что грозит ростом цен для бизнеса и домохозяйств этой зимой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie ожидают, что к концу октября газохранилища будут заполнены всего на 76%. По данным организации Gas Infrastructure Europe, этот показатель станет самым низким с 2011 года. Сейчас хранилища заполнены в среднем на 48%.
Дефицит возник на фоне фактической остановки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации ситуации вокруг Ирана в конце февраля. Дополнительным фактором риска стал план Евросоюза по запрету долгосрочных контрактов на российский сжиженный природный газ с первого января 2027 года.
Еврокомиссия рекомендовала странам региона довести уровень запасов до 75-80% для снижения ценового давления. В последние годы этот целевой показатель находился на отметке 90%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае компания «Газпром» зафиксировала исторический антирекорд темпов закачки топлива в европейские подземные хранилища.
Руководители международных организаций предупредили о риске глобального энергетического кризиса из-за блокады Ормузского пролива.
Американские производители сжиженного природного газа заявили о невозможности обеспечить Европу дополнительными объемами энергоносителей.