Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину
Грядущей зимой Украина и Европа рискуют столкнуться с острым энергетическим кризисом из-за неспособности США увеличить экспорт сжиженного природного газа.
Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».
Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.
«Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.
Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.
Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.
Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.