Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину

Tекст: Мария Иванова

Соединенные Штаты не располагают избыточными запасами энергоносителей для помощи зарубежным партнерам, передает РИА «Новости».

Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл подтвердил критическую нехватку ресурсов.

«Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа», – заявил руководитель профильного объединения. Он подчеркнул, что европейские газовые хранилища заполнены только на 42% при необходимой норме в 90%.

Специалист спрогнозировал глобальный дефицит топлива, который затронет даже азиатские рынки из-за производственных потерь на фоне кризиса в Персидском заливе. Ранее госсекретарь Марко Рубио также выражал тревогу по поводу предстоящих холодов на Украине из-за проблем с генерацией электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ для Киева.

Позже в Еврокомиссии заявили о нехватке топлива из США для полной замены российского импорта.

Норвежская компания Equinor предупредила о риске критического дефицита газа в Европе из-за блокировки Ормузского пролива.