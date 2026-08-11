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Al Arabiya: Атака хуситов унесла жизни трех моряков
В результате атаки йеменских мятежников на коммерческое судно погибли два гражданина Пакистана и один индонезиец, передает канал Al Arabiya.
По меньшей мере три члена экипажа коммерческого судна погибли 11 августа в результате удара баллистической ракетой в Баб-эль-Мандебском проливе, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Arabiya.
Атаку осуществили йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».
По данным источника, жертвами нападения стали двое граждан Пакистана и один индонезиец. Отмечается, что смертоносный снаряд был запущен из района к востоку от йеменского города Таиз.
Ранее, 20 июля, хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. После этого мятежники атаковали несколько нефтяных танкеров королевства. На фоне эскалации конфликта Эр-Рияд и ряд других государств создали новую морскую коалицию для обеспечения свободы судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.
Власти королевства рассмотрели возможность формирования международной коалиции для защиты судоходства.
Несколькими днями ранее при атаке хуситов на йеменский порт Моха погибли семь человек.