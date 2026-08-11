Al Arabiya: Атака хуситов унесла жизни трех моряков

Tекст: Ольга Иванова

По меньшей мере три члена экипажа коммерческого судна погибли 11 августа в результате удара баллистической ракетой в Баб-эль-Мандебском проливе, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Arabiya.

Атаку осуществили йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

По данным источника, жертвами нападения стали двое граждан Пакистана и один индонезиец. Отмечается, что смертоносный снаряд был запущен из района к востоку от йеменского города Таиз.

Ранее, 20 июля, хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. После этого мятежники атаковали несколько нефтяных танкеров королевства. На фоне эскалации конфликта Эр-Рияд и ряд других государств создали новую морскую коалицию для обеспечения свободы судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии.

Власти королевства рассмотрели возможность формирования международной коалиции для защиты судоходства.

Несколькими днями ранее при атаке хуситов на йеменский порт Моха погибли семь человек.