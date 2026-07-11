Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана

Армия Израиля атаковала южные районы Ливана с применением авиации

Tекст: Мария Иванова

Масштабная военная операция развернулась в субботу утром, передает РИА «Новости».

«Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», – заявил ливанский военно-полевой источник.

Удары пришлись по окраинам населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука. Уточняется, что в атаке участвовали как беспилотные аппараты, так и боевые самолеты. Кроме того, военные открыли пулеметный огонь со стороны Заутара.

Одновременно инженерные подразделения приступили к направленным подрывам гражданской инфраструктуры. Для разрушения зданий в поселения Бинт-Джбейль и Хула перебросили значительное количество тяжелых бульдозеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спецподразделения израильской армии начали операцию на подступах к городу Набатия.

В результате интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек.

В мае израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.