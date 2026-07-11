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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    11 июля 2026, 13:23 • Новости дня

    Израильская авиация нанесла массированные удары по югу Ливана

    Армия Израиля атаковала южные районы Ливана с применением авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в субботу израильские военные атаковали юг Ливана с воздуха, а также приступили к сносу гражданской инфраструктуры с помощью тяжелых бульдозеров.

    Масштабная военная операция развернулась в субботу утром, передает РИА «Новости».

    «Израильская авиация с утра наносит удары по ряду районов на юге Ливана», – заявил ливанский военно-полевой источник.

    Удары пришлись по окраинам населенных пунктов Кфар-Тибнит и Набатия-эль-Фаука. Уточняется, что в атаке участвовали как беспилотные аппараты, так и боевые самолеты. Кроме того, военные открыли пулеметный огонь со стороны Заутара.

    Одновременно инженерные подразделения приступили к направленным подрывам гражданской инфраструктуры. Для разрушения зданий в поселения Бинт-Джбейль и Хула перебросили значительное количество тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спецподразделения израильской армии начали операцию на подступах к городу Набатия.

    В результате интенсивных бомбардировок Ливана погибли более 4 тыс. человек.

    В мае израильская боевая авиация атаковала десятки населенных пунктов на юге и востоке страны.

    9 июля 2026, 09:32 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали американские комплексы Patriot в Кувейте

    Вооруженные силы Ирана атаковали американские системы Patriot и базы в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись массированному налету иранских беспилотников, ударивших по зенитным комплексам в Кувейте и хранилищам топлива.

    Подразделения иранских вооруженных сил осуществили серию атак по военной инфраструктуре Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Целями стали зенитные ракетные комплексы в Кувейте и топливные резервуары в Бахрейне.

    «Около часа назад армия Ирана в продолжение атак по американским базам в регионе - системы Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива террористической армии США в Бахрейне стали целями массированной атаки БПЛА армии», – сообщила пресс-служба армии Исламской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Иранские ударные беспилотники поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    Накануне американские военные объекты в порту Сальман также подверглись массированному обстрелу.

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    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    9 июля 2026, 06:07 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне

    КСИР заявил об ударах Ирана по базам США в Кувейте и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в Кувейте и Бахрейне
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об ответной военной операции против баз США в Кувейте и Бахрейне.

    «В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны», – говорится в заявлении.

    КСИР предупредил американских военных, которых он назвал «детоубийственными», что в случае повторения актов агрессии ответная «сокрушительная» операция будет распространена на другие базы США в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что государства, предоставившие свои базы, территорию и инфраструктуру для ударов США по Ирану, не смогут избежать серьезных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. В ночь на четверг США нанесли удары по Ирану.

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

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    9 июля 2026, 05:09 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    Спикер парламента Ирана Галибаф: Ормуз будет открыт только на условиях Ирана
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Ормузский пролив станет снова доступен для судоходства только при соблюдении условий Тегерана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    После ударов США по Ирану Галибаф заявил: «Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях». Он подчеркнул, что пролив не будет функционировать на условиях давления со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Заявление прозвучало после того, как Иран нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

    В КСИР уточнили, что операция стала ответом на удары США по Ирану в ночь на среду.

    В ночь на четверг США возобновили удары по Ирану.

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    9 июля 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР выпустил десять баллистических ракет по базе США Аль-Азрак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании залпом из десяти баллистических ракет, разрушив центр управления войсками.

    Силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удар 10 баллистическими ракетами по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщило гостелерадио Исламской республики, передает ТАСС.

    Из сообщения следует, что в результате удара был поражен центр управления войсками на базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные минувшей ночью нанесли удары по более чем 80 целям в Иране высокоточными боеприпасами.

    В июне КСИР нанес мощный ракетный удар по военной базе Аль-Азрак в Иордании, повредив американские истребители.

    Ранее иранские силы в рамках операции «Правдивое обещание 4» атаковали базу Аль-Азрак и другие американские объекты на Ближнем Востоке.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    9 июля 2026, 04:00 • Новости дня
    Генштаб Кувейта сообщил об атаке ракет и беспилотников на эмират

    Tекст: Антон Антонов

    Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников, сообщил генеральный штаб Вооруженных сил эмирата.

    «Кувейтская противовоздушная оборона в настоящее время отражает вражеские ракетные атаки и удары беспилотников», – говорится в заявлении ведомства в X.

    Командование армии пояснило, что звуки взрывов, которые могут услышать местные жители, являются результатом работы систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о возобновлении ударов по целям в Иране.

    СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Воздушная тревога прозвучала в Бахрейне после ударов США по Ирану.

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    8 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава Пентагона отменил визит в Израиль из-за Ирана

    Глава Пентагона Хегсет отменил поездку в Израиль из-за обострения с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр войны США Пит Хегсет отменил планировавшийся в среду визит в Израиль из-за новой эскалации напряженности в отношениях с Ираном, сообщил канал CNN со ссылкой на израильские источники.

    Поездка руководителя американского ведомства сорвалась в среду утром, несмотря на активную подготовку, передает «Интерфакс».

    Ожидалось, что министр впервые посетит страну для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Минобороны Исраэлем Кацем, а также осмотрит местные авиабазы.

    Ключевой темой переговоров должно было стать обсуждение возможных поставок Турции истребителей пятого поколения F-35. О перспективах такой сделки ранее упомянул президент США в ходе саммита НАТО. На сегодня ближневосточным оператором этих передовых самолетов является только израильская армия.

    Тель-Авив категорически отвергает возможность передачи современных боевых машин Анкаре. «У Турции агрессивные устремления... Это не сила, способствующая миру и стабильности», – подчеркнул Нетаньяху в интервью CNN. Глава правительства также добавил, что подобное решение Вашингтона полностью разрушит сложившийся баланс сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предостерег израильского премьера Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном.

    Глава правительства Израиля назвал ошибкой отсрочку американских ударов по Исламской республике.

    Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил о приостановке подготовки военной операции против Тегерана.

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    9 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Бахрейне после атаки США на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает Agence France-Presse.

    Никаких дополнительных сведений не приводится, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бахрейне на фоне ударов США по Ирану объявили воздушную тревогу. Кувейт подвергся атаке ракет и беспилотников.

    СМИ сообщили, что Иран готовится нанести масштабный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США.

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    10 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    Американский десантный корабль вышел из строя в первые недели войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американский десантный корабль USS Boxer с морпехами на борту несколько недель простоял на удаленной базе из-за поломки двигателя в начале войны с Ираном, сообщает телеканал Newsmax.

    По данным Newsmax, в первые недели войны против Ирана во время перехода корабля в сторону Ближнего Востока вышел из строя основной циркуляционный насос, охлаждающий двигатель, и потребовалась его замена. Корабль, досрочно выдвинувшийся с западного побережья США для усиления американских сил в войне с Ираном, вместо выхода в Аравийское море был вынужден ждать запчастей и ремонта на совместной базе США и Британии на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

    «USS Boxer был временно выведен из строя в критический период», – сообщил один из чиновников на условиях анонимности. Другой собеседник, выражая недовольство ситуацией, отметил, что морские пехотинцы вышли в море раньше срока, чтобы «дать нашим лидерам больше вариантов», но этот вариант на время исчез из-за очередной проблемы с обслуживанием десантного корабля.

    После завершения ремонта три корабля амфибийной группы USS Boxer – сам USS Boxer, а также USS Comstock и USS Portland – перенаправили к Малаккскому проливу в зоне ответственности Тихоокеанского командования США. Там они занялись досмотром судов, попавших под санкции за поставки материалов в поддержку Ирана.

    Сейчас группа Boxer участвует в операциях против Ирана на Ближнем Востоке. Один из чиновников сообщил, что при выходе в море в марте корабль находился в хорошем состоянии, а экипаж делает все возможное для поддержания его боеготовности.

    Инцидент с Boxer ранее не раскрывался и подчеркивает, что из-за проблем с десантными кораблями командование по-прежнему располагает ограниченным набором вариантов применения самых востребованных экспедиционных сил морской пехоты, сообщает Newsmax.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мате США ускорили переброску 2,2 тыс. морских пехотинцев на десантный корабль USS Boxer для участия в операции против Ирана.

    На днях Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    9 июля 2026, 22:54 • Новости дня
    Церемония погребения Али Хаменеи завершилась в Мешхеде

    Tекст: Антон Антонов

    В Мешхеде, родном городе погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, завершилась церемония погребения, его тело захоронили в мавзолее Имама Резы, сообщают информационные агентства.

    Из-за огромного числа желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось в последний момент изменить маршрут к мавзолею. Похоронный кортеж с телом лидера не смог доехать до усыпальницы, поэтому для доставки гроба задействовали вертолет, передает ТАСС.

    На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, погибшими вместе с ним, был прочитан намаз в присутствии сотен тысяч паломников. После этого состоялась официальная церемония погребения в узком кругу, куда журналистов уже не допустили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи начались 3 июля.

    В Тегеране тела Хаменеи и членов его семьи доставили во внутренний двор религиозного комплекса Мосалла имама Хомейни для прощания.

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране траурные мероприятия в память о духовном лидере Ирана Али Хаменеи стартовали при усиленных мерах безопасности и участии делегаций со всего мира.

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    9 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    США объявили о новой серии ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели очередную серию ударов по военным объектам на иранской территории, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Завершен новый раунд ударов по Ирану, их проводили, чтобы ослабить возможность иранской стороны «атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе», заявили в СЕНТКОМ, передает ТАСС.

    Удары нанесли примерно по 90 иранским военным целям.

    Под массированный огонь попали системы противовоздушной обороны и берегового наблюдения. Кроме того, атаке подверглись места хранения ракетного вооружения и беспилотных аппаратов.

    В среду президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.

    Американские военные возобновили удары по целям на территории исламской республики.

    В ответ Корпус стражей исламской революции поразил десятки военных объектов США в Бахрейне и Кувейте.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    9 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков констатировал значительное осложнение ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана осложнилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.

    По его словам, Москва рассчитывает на стабилизацию обстановки, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», – сказал Песков журналистам. Он добавил, что после этого США смогут вернуться к вопросу украинского урегулирования.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

    Иранский Корпус стражей исламской революции в ответ поразил ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

    Системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько выпущенных со стороны Исламской республики воздушных целей.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

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    Волынская резня заставила Польшу вести свою денацификацию Украины

    В субботу отмечается годовщина Волынской резни, жертвами которой стали 100 тыс. человек. Но Украина это преступление бандеровцев не признает, что привело к серьезному конфликту Киева с Варшавой и даже вывело его на европейский уровень: Брюссель впервые в своей резолюции осудил украинских националистов. По мнению экспертов, в ЕС понимают: через годы почитающая бандеровцев Украина станет угрозой не только для Польши, но и для всего Евросоюза. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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