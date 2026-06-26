И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана
Израильские войска, контролирующие зону безопасности на юге Ливана, не покинут ее до разоружения движения «Хезболла», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».
«Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.
По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.
Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.