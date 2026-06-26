И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта
Представители США, Израиля и Ливана в присутствии американского госсекретаря Марко Рубио официально утвердили рамочный документ, направленный на разрешение затянувшихся противоречий.
Официальная церемония заключения трехстороннего рамочного соглашения состоялась в Вашингтоне, передают РИА «Новости». Документ был подписан дипломатами в присутствии госсекретаря США Марко Рубио, что подтверждают кадры прямой трансляции мероприятия.
Утверждение этого соглашения стало итогом интенсивных четырехдневных переговоров между израильской и ливанской делегациями в американской столице. Данная встреча явилась уже пятым раундом дипломатических контактов между государствами, которые проходили при активном посредничестве американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.
Обострение конфликта на юге страны поставило под угрозу реализацию мирных договоренностей.
Вскоре вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие.