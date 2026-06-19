AP: Удары Израиля по Ливану сорвали переговоры США и Ирана

В ходе интенсивных боев на юге Ливана погибли четыре израильских военнослужащих, передает AP. Тем временем в результате ночных авиаударов Израиля погибли как минимум 16 человек. Продолжение боевых действий угрожает недавно подписанному соглашению о прекращении огня.

На фоне эскалации запланированные в Швейцарии переговоры между Ираном и Соединенными Штатами были отложены. По данным прессы, иранская сторона задержала отправку своей делегации из-за израильской военной кампании. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также перенес свою поездку на саммит.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска, пообещав остаться в Ливане до полного устранения угрозы со стороны ливанской группировки. Ранее президент США Дональд Трамп подписал первоначальный пакт с Ираном.

Комментируя ситуацию, Вэнс выступил с предупреждением в адрес израильского руководства. «Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сочувствует народу Израиля в данный момент», – заявил политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли серию масштабных ударов по позициям группировки «Хезболла» в Ливане.

Накануне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия ради глобальных договоренностей.