Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
При освобождении Красноярского в ДНР уничтожили десятки позиций БПЛА ВСУ
Российские военнослужащие ликвидировали свыше 30 точек запуска и управления украинскими беспилотниками во время боев за населенный пункт Красноярское в ДНР, сообщил начальник войск электронной борьбы 51-й общевойсковой гвардейской армии с позывным Шум.
«В ходе освобождения населенного пункта Красноярское управлением армии были созданы максимально выгодные условия для наступления. Непосредственно отделом РЭБ была проведена оценка радиоэлектронной обстановки. Вскрыты пункты управления беспилотных летательных аппаратов. Пунктов было вскрыто порядка от восьми до 12, точек запуска – более 20», – рассказал военнослужащий ТАСС.
Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль Красноярского в ДНР силами группировки «Центр» 30 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов называл освобождение ДНР главной задачей российских группировок войск.
В прошлые сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области.
За июль российские военные освободили 32 населенных пункта.