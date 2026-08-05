Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Соцфонд назвал максимальный размер выплат по больничному листу
Соцфонд: Максимальный размер больничного составляет почти 7 тыс. рублей в день
Россияне смогут получать до 7 тыс. рублей за каждый день временной нетрудоспособности благодаря новым лимитам выплат в этом году, сообщил Социальный фонд.
«Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рубля в день», – говорится в заявлении Социального фонда на платформе Max.
При расчете итоговой суммы пособия специалисты учитывают официальный заработок гражданина за два предыдущих календарных года. Законодательство гарантирует, что выплата за полный месяц не может оказаться ниже минимального размера оплаты труда, который в 2026 году зафиксирован на отметке 27 093 рубля.
Минимальная дневная компенсация напрямую зависит от продолжительности календарного месяца. Если в нем 31 день, сумма составит 873,97 рубля, при 30 днях – 903,10 рубля, а в месяце из 28 дней выплата достигнет 967,61 рубля.
Представители ведомства также напомнили о возможности дистанционного контроля за статусом документа. Всю актуальную информацию об открытии, продлении и закрытии больничного можно оперативно получить на портале госуслуг в разделе «Здоровье».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд России запланировал повышение максимальной суммы выплаты по больничному листу.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила рост пособия увеличением минимального размера оплаты труда.
Итоговый процент оплаты зависит от страхового стажа работника.