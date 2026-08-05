Выброшенный билет на миллион евро чудом нашли на свалке в Италии

Итальянец по ошибке выбросил лотерейный билет на миллион евро

Tекст: Мария Иванова

Житель провинции Бари много лет играл в мгновенную лотерею, выбирая одни и те же числа. Выиграв крупную сумму, он не понял отметку на билете о невозможности выплаты в пункте продажи и выбросил его, передает РИА «Новости».

Дома родственники заметили совпадение номеров, после чего семья вернулась в магазин. К тому времени билет уже оказался в мусорном баке и был отправлен на сортировочную станцию. Генеральный директор компании по вывозу отходов назвал спасение билета чудом.

Специалисты восстановили маршрут мусоровоза и искали пропажу до утра. Билет нашли неповрежденным в проколотом пакете на свалке. Вдохновившись находкой, сотрудники предприятия купили лотерейный билет и выиграли 50 евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница турецкой Бурсы случайно отправила на свалку пакет с килограммом золота.

В январе выброшенный в мусорное ведро лотерейный билет принес жительнице Волгоградской области 1 млн рублей.

В прошлом году американка по ошибке пожертвовала благотворительной организации куртку с выигрышным билетом на 2,5 млн долларов.