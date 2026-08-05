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Выброшенный билет на миллион евро чудом нашли на свалке в Италии
Итальянец по ошибке выбросил лотерейный билет на миллион евро
В итальянском Битонто местный житель случайно отправил в мусор лотерейный билет, принесший ему выигрыш в 1 млн евро.
Житель провинции Бари много лет играл в мгновенную лотерею, выбирая одни и те же числа. Выиграв крупную сумму, он не понял отметку на билете о невозможности выплаты в пункте продажи и выбросил его, передает РИА «Новости».
Дома родственники заметили совпадение номеров, после чего семья вернулась в магазин. К тому времени билет уже оказался в мусорном баке и был отправлен на сортировочную станцию. Генеральный директор компании по вывозу отходов назвал спасение билета чудом.
Специалисты восстановили маршрут мусоровоза и искали пропажу до утра. Билет нашли неповрежденным в проколотом пакете на свалке. Вдохновившись находкой, сотрудники предприятия купили лотерейный билет и выиграли 50 евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница турецкой Бурсы случайно отправила на свалку пакет с килограммом золота.
В январе выброшенный в мусорное ведро лотерейный билет принес жительнице Волгоградской области 1 млн рублей.
В прошлом году американка по ошибке пожертвовала благотворительной организации куртку с выигрышным билетом на 2,5 млн долларов.