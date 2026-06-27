  • Новость часаВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
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    Отказ Кубы от социализма неправильно поняли
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    Эксперт: Атака по «Самбекским высотам» – удар по символу единства
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    11 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    13 комментариев
    27 июня 2026, 17:59 • Новости дня

    Жительница Турции случайно выбросила пакет с килограммом золота

    В турецкой Бурсе женщина по ошибке выбросила в мусор килограмм золота

    Tекст: Мария Иванова

    Во время домашней уборки женщина в турецкой Бурсе случайно отправила на свалку пакет с драгоценным металлом, который семья долгие годы копила на покупку жилья.

    Инцидент произошел в турецкой провинции Бурса, передает ТАСС. Местная жительница случайно отправила в мусорный бак килограмм золота, который оценивается примерно в 6,13 млн турецких лир, или 133 тыс. долларов.

    Супруг женщины Седаир Курназ рассказал, что драгоценности предназначались для приобретения недвижимости. «Копил годами», – отметил пострадавший, описывая пропавшие сбережения.

    Жена приняла пакет с ценностями за обычный мусор во время наведения порядка.

    Семья сразу обратилась в правоохранительные органы после обнаружения пропажи. Сейчас полицейские вместе с местными жителями активно ищут выброшенный металл и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале грабитель банка потерял часть похищенных денег при побеге в Стамбуле.

    Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал золото лучшей альтернативой наличной иностранной валюте.

    27 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ.

    Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Президент поблагодарил их учителей за то, что те открывали детям «безграничный мир знаний», поддерживали их в трудные моменты и помогали раскрыть способности, отмечая важность их миссии.

    Президент отметил, что «школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты».

    Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.

    «Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьётесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», – заявил Путин.

    Он пожелал молодым людям найти свое призвание, постоянно развиваться, помнить школьные уроки дружбы, взаимовыручки и любви к Родине. «Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал верить в себя и свое призвание.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года.

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

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    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    27 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    @ Jesus Hellin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

    «Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

    Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

    Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

    Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

    В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.

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    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    26 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В грузинском парламенте вспыхнула масштабная потасовка между представителями правящей партии и оппозицией во время выступления премьер-министра.

    В конфликте сошлись депутаты правящей политической силы «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиционной партии «Гахария за Грузию», передает ТАСС.

    Потасовка началась после словесной перепалки. Оппозиционер Георгий Шарашидзе с трибуны раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выступавшего с отчетом. Из-за обострения ситуации выступление было прервано.

    В числе участников драки оказался трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, представляющий «Грузинскую мечту». Местные телеканалы распространили кадры конфликта, а прямая трансляция заседания была остановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года премьер-министр Ираклий Кобахидзе возглавил правящую партию «Грузинская мечта».

    В мае 2024 года депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались во время обсуждения закона об иноагентах.

    Месяцем ранее оппозиционный депутат Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    27 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства

    Захарова призвала решать вопросы недвижимости России в Польше через консультации

    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия вокруг здания бывшего российского генерального консульства в Гданьске необходимо урегулировать путем двусторонних консультаций и заключения нового межправительственного соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала намерения польских властей изъять здание дипмиссии в Гданьске, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Москва неоднократно выступала за цивилизованный подход к имущественным спорам.

    «Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – заявила дипломат.

    В ноябре прошлого года власти Польши закрыли генеральное консульство России в Гданьске.

    В апреле текущего года польский МИД обесточил здание дипломатического представительства из-за якобы имеющейся задолженности.

    Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу иска об изъятии российской государственной собственности.

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    27 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии

    Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров

    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ иронично прокомментировал ситуацию в штаб-квартире Еврокомиссии, где охлаждение воздуха оставили только на верхних этажах здания, у руководства.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объяснил причину работы кондиционеров исключительно на верхних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии, передает ТАСС.

    «На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее – поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети.

    Ранее издание Politico сообщило о частичном отключении системы кондиционирования в 13-этажном здании Еврокомиссии в Брюсселе. Причиной стала аномальная жара в Европе, при этом охлаждение сохранилось в кабинетах Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

    Весной Кирилл Дмитриев предрек Урсуле фон дер Ляйен наступление зимы из-за провальной энергетической политики. Незадолго до этого глава РФПИ назвал руководителя Еврокомиссии «убийцей экономики».

    Прошлым летом в странах Евросоюза началась масштабная пропагандистская кампания против использования кондиционеров.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе установилаьс рекордная жара, и Франция уже расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам.

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    27 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Эксперт: Атака по «Самбекским высотам» – удар по символу единства

    Эксперт Перенджиев: Атаки ВСУ на российские музеи – удары по символам единства

    Эксперт: Атака по «Самбекским высотам» – удар по символу единства
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Война Украины с российскими музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу украинский беспилотник атаковал территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области.

    «Считать этот удар случайностью нельзя. Мы уже видели, как ВСУ били по музею-панораме в Севастополе, а теперь прилетело в «Самбекские высоты». И это не просто досадные эпизоды – просматривается целая стратегия, пусть пока и вырисовывающаяся лишь отдельными мазками», – сказал военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его мнению, здесь прослеживается очень специфическая извращенная логика. «Киевский режим особенно лютует по тем регионам, жителей которых они в глубине души считают «предателями». Это слово, конечно, не корректное, но суть вы понимаете: они мстят тем, кого считают «своими», но кто не перешел на их сторону. Севастополь для них – больная тема, он укрепил позиции России на Черном море. А Ростовская область – регион, играющий центральную роль в обеспечении и руководстве СВО. В Ростове-на-Дону находится штаб всей группировки, туда приезжают президент и начальник Генштаба. Это не просто удары по территориям, это удары по символам нашего единства», – пояснил собеседник.

    То, что удар пришелся именно по музею на месте прорыва Миус-фронта, – это абсолютно осознанный символизм.

    «Немцы построили там невероятно мощную систему укреплений, настоящие доты на века (я в детстве в Новороссийске еще видел, как на первых этажах домов эти амбразуры сохранялись). Эти рубежи считались практически неприступными, но наши воины сумели их взломать. Это память не только о массовом героизме и подвиге. Это память о военном искусстве, об умении разбить любого, даже самого сильного врага на хорошо укрепленных позициях. Как говорил герой фильма «Александр Невский»: «Умеющего бить – можно бить». Враг понимает это значение. Музей хранит историю того, как мы умеем побеждать. И нанося удар, противник пытается стереть эту уверенность в нашей способности преодолевать непреодолимое», – считает эксперт.

    Такие музеи, как «Самбекские высоты», сохраняют не просто информацию о подвигах, но и прикладное знание о тактике прорыва. «Офицеры учатся не только на современных реалиях, они обязаны брать полезное из опыта прошлых битв, чтобы развивать современное военное искусство. Так что это война не только с памятниками, но и с нашей военной школой, с преемственностью поколений защитников Отечества», – указал Перенджиев.

    Спикер подчеркивает, что атаки на музеи идут параллельно с террором против мирных жителей и домов, и это звенья одной цепи. «Если удары по социальной инфраструктуре убивают людей, в том числе детей, то война с музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности», – считает Перенджиев.

    По его словам, украинские главари полагают, что вместе со зданиями уничтожат важные артефакты. «А эти артефакты напрямую работают на патриотическое воспитание всей российской молодежи, включая этнических украинцев, которых немало живет и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, – продолжил эксперт. – Эти люди создают совершенно другой фон: они воспринимают украинцев не просто как братский народ, а как неотъемлемую составную часть единого целого. Музеи как раз и воспитывают их патриотами России, носителями наших традиционных ценностей – защиты Отечества, верности долгу и высоких моральных принципов. Именно этого хотят лишить нас неонацисты».

    Более того, добавляет спикер, эта стратегия отлично коррелирует с тем, что происходит в Европе и на Украине – с переписыванием истории Второй мировой и героизацией фашистских пособников.

    «Это своего рода месть за нашу наступательную позицию в антифашистском движении, за тот же антифашистский форум в Минске. Ведь музеи «Самбекских высот» и Севастополя рассказывают, в том числе, о подвигах этнических украинцев, сражавшихся с фашистами. Это вызывает у бандеровцев и тех, кто за ними стоит, просто животную ярость. Поэтому прогноз тут, к сожалению, один: подобные удары будут продолжаться, и меры по защите музеев надо принимать уже сейчас, а не ждать, что все само рассосется», – полагает эксперт.

    По его словам, инцидент говорит о крайней степени озлобленности противника. «Они уже не просто ненавидят – они, как черти, роют копытами землю в поисках того, чему можно нанести максимальный вред. Им уже недостаточно уничтожать памятники советским воинам у себя – они перенесли это варварство на нашу территорию. Помимо ударов по памяти, их задача – создать напряжение в российском обществе, нарушить бытовую жизнь граждан. Отсюда и беспилотники по жилым домам, по детям. Это ненависть, которая бьет и по живым людям, и по нашей истории, пытаясь лишить нас корней. И именно поэтому такие удары – не военная необходимость, а чистейшей воды терроризм и вандализм», – подытожил спикер.

    В субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попадании беспилотника ВСУ на территорию музея «Самбекские высоты». Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция не пострадала.

    В результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадали 11 человек.

    Глава региона назвал атаку актом особого цинизма со стороны украинских сил. Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

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    27 июня 2026, 04:52 • Новости дня
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО, сообщает портал LRT.

    О ликвидации Кайлюса сообщили в украинском сегменте соцсетей, связанном с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева, сообщает LRT со ссылкой на 15min.

    По данным СМИ, в начале июня район, где находился Калюс, подвергся обстрелу, после чего о нем не поступало сведений. Известно, что он с февраля состоял в вооруженных силах Украины помощником гранатометчика и выполнял боевое задание 2 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы еще два литовца – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

    Эстонский наемник Ало Клаассепп уничтожен в Харьковской области и стал как минимум пятым уничтоженным гражданином Эстонии на Украине.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был приговорен в ДНР за участие в боях на стороне Украины к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

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