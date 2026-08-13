Руководителя Национального ансамбля Грузии уличили в лицемерии из-за слов о России

Руководителя Ансамбля танца Грузии уличили в лицемерии из-за слов о России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Неправильно и некорректно ездить на гастроли в Россию, которая оккупировала 20 процентов территорий Грузии и еще много чего делает с нами», – заявила она грузинским журналистам.

После этого в соц сетях распространяются ее доброжелательные интервью в России в 2013 году, а также афиши выступлений 2016 года.

Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил, что для «Сухишвили» не было проблемой ездить в Россию после войны 2008 года и «оккупации» грузинских территорий».

По его словам, «проблемой это стало только после событий на Украине».

«Возникает легитимный вопрос – это заказ или это следование тренду?», – сказал парламентарий.

«Чтобы это не было, первое или второе, это не является здоровым», – считает Леван Мачавариани.

Политолог Гиа Абашидзе назвал позицию Нино Сухишвили «псевдопатриотизмом».