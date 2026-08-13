Замглавы МИД Грушко: Украина использует перемирие для перегруппировки войск

Tекст: Елизавета Шишкова

Грушко подчеркнул, что такие действия не направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».

«Всякого рода перемирие будет использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил. То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», – заявил дипломат журналистам в Архангельске.

Представитель внешнеполитического ведомства также обратил внимание на условия достижения стабильности. По его словам, настоящий мир на Украине невозможен без полного устранения фундаментальных причин, которые привели к началу текущего конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Грушко назвал отказ Киева от вступления в НАТО обязательным условием урегулирования.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обвинил Запад в желании выиграть время для усиления украинской армии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил стремление Владимира Зеленского к перемирию тяжелым положением на фронте.