Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
МИД заявил о планах Киева использовать перемирие для перегруппировки
Замглавы МИД Грушко: Украина использует перемирие для перегруппировки войск
Украина намерена использовать любые паузы в боевых действиях исключительно для восстановления боеспособности своих вооруженных сил, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Грушко подчеркнул, что такие действия не направлены на достижение мира, передает РИА «Новости».
«Всякого рода перемирие будет использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил. То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», – заявил дипломат журналистам в Архангельске.
Представитель внешнеполитического ведомства также обратил внимание на условия достижения стабильности. По его словам, настоящий мир на Украине невозможен без полного устранения фундаментальных причин, которые привели к началу текущего конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Грушко назвал отказ Киева от вступления в НАТО обязательным условием урегулирования.
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