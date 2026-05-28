Tекст: Катерина Туманова

После антиконституционного переворота в феврале 2014 года власти в Киеве при поддержке западных кураторов сделали прославление нацизма государственной политикой. В стране насаждаются искаженные трактовки истории, умаляющие вклад СССР в победу над фашизмом.

«Прославление нацизма, поощрение его проникновения во все сферы общественной жизни, системное подавление прав человека, оппозиции и инакомыслия, а также борьба со всем, что связано с Россией, стали на Украине целенаправленной государственной политикой. Наряду с этим в стране последовательно проводится курс на принудительную украинизацию всех сфер общественной жизни и ускоренную ассимиляцию нацменьшинств и других этнических групп», – сказано в докладе.

На Украине узаконены ежегодные факельные шествия в честь нацистских преступников, а дни рождения Степана Бандеры и Романа Шухевича стали государственными праздниками. Бывшим членам СС устанавливают памятники и предоставляют звание героев, а ветеранов Великой Отечественной войны лишают льгот.

Масштабное насаждение ненавистнической идеологии началось после захвата власти экстремистами. В апреле 2014 года киевский режим объявил так называемую «антитеррористическую операцию» против несогласных с переворотом жителей Донбасса, применяя тяжелые вооружения и авиацию.

Международный Суд ООН в решении от 31 января 2024 года признал обвинения жителей Донбасса в терроризме сфальсифицированными. Суд отказался признать республики Донбасса террористическими организациями, подтвердив нелегитимность действий Киева, сказано в документе.



