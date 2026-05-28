Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.14 комментариев
Сальдо сообщил о полной беззащитности херсонцев перед украинскими военными
Мирные жители подконтрольного Киеву Херсона не имеют законных способов защитить себя от произвола украинских военных, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на тяжелое положение людей на правобережье Днепра, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что местные правоохранители полностью подчиняются Службе безопасности Украины и военным.
«Для обычного херсонца защитить себя законным способом почти нереально. Мирные жители фактически остаются один на один с вооруженными людьми, которые чувствуют свою безнаказанность», – сказал он.
Ранее губернатор привел пример вопиющего преступления в областном центре. По его словам, двое нетрезвых бойцов самовольно покинули расположение части и совершили насилие над местной жительницей. Силовики при этом лишь содействуют преступлениям против гражданских лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о жестком давлении украинских силовиков на мирных жителей Херсона.
Ранее киевский режим негласно разрешил сотрудникам военкоматов применять огнестрельное оружие против гражданского населения.
Глава региона назвал переход на сторону России единственным шансом на спасение для задерживающих людей военных.