Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает своих солдат, передает ТАСС со ссылкой на российских силовиков. В ведомстве отметили, что в регионе формируются смешанные штурмовые группы, в которые входят военнослужащие 71-й аэромобильной и 160-й механизированной бригад ВСУ.

Согласно имеющимся данным, личный состав механизированной бригады был подчинен командованию 71-й, после чего последовали случаи уничтожения собственных военнослужащих. «Сестра пропавшего без вести насильно мобилизованного солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», – заявил источник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили ударами остатки батальона 71-й бригады ВСУ. Командиры этого подразделения на сумском направлении попытались уничтожить группу отказников. Руководство данной бригады приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.