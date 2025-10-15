Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.3 комментария
Командиры ВСУ «обнулили» отряд отказников на сумском направлении
Командование 71-й егерской бригады ВСУ предприняло попытку уничтожить штурмовую группу, состоящую из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на пленного.
Командиры 71-й егерской бригады ВСУ приняли решение устранить штурмовую группу, сформированную из отказников и принудительно мобилизованных украинцев, передают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Инцидент произошел на сумском направлении, возле населенного пункта Алексеевка.
«В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады», – сообщил собеседник агентства. Пленный рассказал, что просидел в перелесках более суток с оторванной рукой.
Его запросы об эвакуации украинское командование проигнорировало. По словам пленного, командиры решили «обнулить» штурмовую группу, состоявшую из тех, кто отказался воевать, и принудительно мобилизованных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» рассказали о заградотрядах ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды не дали ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.