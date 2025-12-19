  • Новость часаПутин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Евроворы сбились с марша

    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    19 декабря 2025, 11:58 Мнение

    Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Брюссельские коридоры в эти дни напоминают штаб антикризисного управления. Саммит ЕС, затянувшийся далеко за полночь, превратился в поле битвы между здравым смыслом и политической истерией. На кону – судьба замороженных российских активов, а вместе с ними – вопрос о будущих войне и мире на континенте.

    Зафиксируем несколько базовых вещей. У Европы банально закончились деньги на содержание украинского проекта. Бюджетные вливания в европейский ВПК себя исчерпали, американская помощь теперь закупается, а не поступает бесплатно. Саммит ЕС, завершившийся глубокомысленным ничем, проходит на фоне масштабных протестов европейских фермеров, чья продукция быстро становится невостребованной с учетом цены ее производства.

    Воевать с Россией на деньги России – идея, от которой у Урсулы фон дер Ляйен и ее единомышленников захватывает дух. Идеологически эта идея полностью вписывается в существующую картинку мира Евросоюза. Россия по неосторожности хранила большую часть своих сбережений в ЕС. Так почему бы не обернуть деньги Москвы против нее самой, пустив их на нужды Украины, но прежде всего – на нужды европейского ВПК. Но красивая идея проиграла спор здравому смыслу.

    Капитаны крупного европейского бизнеса – банкиры и промышленники – моментально осознали последствия решения о конфискации. Воровство денег у России обернется мгновенными потерями на сумму свыше 127 млрд долларов. Объем западных активов, которые Москва может конфисковать в ответ, сразу ополовинит эффект трудного решения, обсуждаемого Евросоюзом.

    Австрийский Raiffeisen, итальянский UniCredit и еще свыше двух тысяч западных компаний, продолжающих работать в России – все они окажутся заложниками брюссельской авантюры. Бельгийский Euroclear, в котором хранятся активы клиентов на 17 млрд евро, станет первой жертвой. Тяжелое аутоиммунное заболевание противопоставило Брюссель как столицу Бельгии – ему же как столице Евросоюза.

    Интересно, что в моменте Москве безрассудство ЕС могло быть даже выгодным. Российский бюджет испытывает дефицит, нефтяные котировки давят на доходы, экономика ощущает последствия высоких процентных ставок. Минфин вынужден искать новые источники финансирования через внутренние заимствования.

    По разным оценкам, на счетах типа С (спецсчета нерезидентов, где хранятся заблокированные проценты, дивиденды и средства от продажи активов) скопились сотни миллиардов рублей. Дивиденды одной только BP от ее доли в «Роснефти» составляют около 340 млрд рублей, JPMorgan сохраняет на счетах типа С свыше 240 млрд. Формальная конфискация российских активов Европой станет идеальным правовым основанием для перевода всех этих средств напрямую в российский бюджет.

    Тем временем коалиция европейских стран, не желающих участвовать в авантюре с репарационным кредитом, стремительно растет. Бельгия, Австрия, Италия открыто выражают нежелание участвовать в грабеже. Премьер Бельгии Барт де Вевер прямо говорит о невозможности компромисса, который делает его страну сопричастной противоправным действиям. Даже если Еврокомиссия попытается продавить решение квалифицированным большинством, обойдя принцип единогласия, бельгийцы предупредили: средства из Euroclear просто не будут освобождены – ведь это прерогатива частной компании и бельгийского правительства.

    Венгерский лидер Виктор Орбан еще до завершения саммита назвал идею конфискации мертвой. По мнению Орбана, блокирующее меньшинство стран, не приемлющих идею репарационного кредита, уже сформировано. А сам вопрос о кредите снят с повестки дня. Решение ЕС о «вечной заморозке» российских активов, принятое накануне саммита, фиксирует не столько продавливание Еврокомиссией решения о репарационном кредите, сколько об отчаянной попытке сесть за стол переговоров по мирному урегулированию, пусть даже у самого края. Замороженные активы – часть мирной инициативы Трампа, а значит, по этому – и только по этому – вопросу диалог между Вашингтоном, Москвой и Брюсселем возможен. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта. Бой, который они, судя по всему, проигрывают. Если ЕС не изыщет деньги на финансирование Киева прямо сейчас, если дискуссия уйдет в новогодние праздники, украинское руководство фактически лишится возможности эффективно сопротивляться мирному урегулированию на условиях, согласованных Москвой и Вашингтоном.

    Даже лучше, чем в Брюсселе, это понимают отдельные персонажи в Киеве. Возглавляющий фронду Зеленскому глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия накануне заявил о том, что с американцами будет «плохой или очень плохой мир», а без американцев – продолжение войны с печальными для Украины последствиями.

