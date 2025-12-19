Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?3 комментария
Мелони назвала решение ЕС о кредите Украине победой здравого смысла
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила удовлетворение итогами обсуждения на уровне Евросоюза по выделению кредита Украине, сообщили СМИ.
Как пишет портал Euractiv, по ее словам, победа здравого смысла в данном вопросе позволила найти решения, которые опираются на прочную правовую и финансовую основу, передает РИА «Новости».
Мелони подчеркнула: «Я рада, что здравый смысл возобладал, что нам удалось обеспечить необходимые ресурсы, но при этом найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу». Эти слова были сказаны сразу после завершения саммита ЕС, где как раз обсуждался пакет помощи.
Кроме того, премьер-министр Италии положительно оценила решение Евросоюза отложить подписание соглашения о зоне свободной торговли с государствами Меркосур. Она уточнила, что такая пауза дает дополнительные недели, чтобы проработать ответы на требования итальянских фермеров и предоставить нужные гарантии в адрес отечественных производителей.
Ранее Politico сообщило, что план Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита на Украину провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони.
Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.