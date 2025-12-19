Мелони назвала решение ЕС о кредите Украине победой здравого смысла

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Euractiv, по ее словам, победа здравого смысла в данном вопросе позволила найти решения, которые опираются на прочную правовую и финансовую основу, передает РИА «Новости».

Мелони подчеркнула: «Я рада, что здравый смысл возобладал, что нам удалось обеспечить необходимые ресурсы, но при этом найти решение, имеющее прочную правовую и финансовую основу». Эти слова были сказаны сразу после завершения саммита ЕС, где как раз обсуждался пакет помощи.

Кроме того, премьер-министр Италии положительно оценила решение Евросоюза отложить подписание соглашения о зоне свободной торговли с государствами Меркосур. Она уточнила, что такая пауза дает дополнительные недели, чтобы проработать ответы на требования итальянских фермеров и предоставить нужные гарантии в адрес отечественных производителей.

Ранее Politico сообщило, что план Евросоюза по использованию российских замороженных активов для кредита на Украину провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и главы кабмина Италии Джорджи Мелони.

Лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины, что стало серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.