Умерла пострадавшая при атаке БПЛА на Севастополь девочка
Умерла раненая при атаке ВСУ девочка из Севастополя
Девочка из Севастополя скончалась в одной из московских больниц после тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника 30 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Жизнь 15-летней Арины из Севастополя оборвалась в московской больнице несмотря на усилия врачей, сообщил в Telegram-канале Развожаев.
Девочка была отправлена на лечение после того, как получила тяжелое ранение в результате атаки украинских БПЛА 13 ноября. В тот день она оказалась среди мирных жителей, попавших под обстрел, осколок сбитого БПЛА и стал причиной ее смерти.
Михаил Развожаев выразил глубокие соболезнования родным погибшей, и отметил, что «Севастополь сегодня скорбит вместе с вами». Он подчеркнул, что атаки на Севастополь являются террором, направленным только на запугивание и причинение боли. Губернатор назвал причастных к этим атакам террористами и нелюдями, не признающими ничего святого.
1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.
В среду силы ПВО уничтожили одиннадцать воздушных целей при отражении атаки на Севастополь.