Умерла раненая при атаке ВСУ девочка из Севастополя

Tекст: Вера Басилая

Жизнь 15-летней Арины из Севастополя оборвалась в московской больнице несмотря на усилия врачей, сообщил в Telegram-канале Развожаев.

Девочка была отправлена на лечение после того, как получила тяжелое ранение в результате атаки украинских БПЛА 13 ноября. В тот день она оказалась среди мирных жителей, попавших под обстрел, осколок сбитого БПЛА и стал причиной ее смерти.

Михаил Развожаев выразил глубокие соболезнования родным погибшей, и отметил, что «Севастополь сегодня скорбит вместе с вами». Он подчеркнул, что атаки на Севастополь являются террором, направленным только на запугивание и причинение боли. Губернатор назвал причастных к этим атакам террористами и нелюдями, не признающими ничего святого.

1 декабря Развожаев сообщал, что девочка находилась в крайне тяжелом состоянии после ранения во время атаки БПЛА ВСУ на Севастополь.

В среду силы ПВО уничтожили одиннадцать воздушных целей при отражении атаки на Севастополь.