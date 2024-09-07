ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке

Tекст: Алексей Дегтярев

Материалы рассекретили в рамках проекта «Без срока давности», их планируется передать в музей Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В документах указаны способы уничтожения советских граждан фашистами в шахте «Калиновка», где проходили массовые казни. Эта шахта – второе по массовости захоронение жертв фашизма после Бабьего Яра.

В протоколе судмедэкспертизы сообщается, что у нескольких тел, извлеченных из ствола шахты, отсутствовали головы и конечности.

Материалы планируется использовать для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками.