Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке
Материалы расследования преступлений немецких захватчиков, совершенных в 1941-1943 годах на шахте 4/4-бис в Сталино (прежнее наименование Донецка) раскрыты управлением ФСБ по ДНР.
Материалы рассекретили в рамках проекта «Без срока давности», их планируется передать в музей Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В документах указаны способы уничтожения советских граждан фашистами в шахте «Калиновка», где проходили массовые казни. Эта шахта – второе по массовости захоронение жертв фашизма после Бабьего Яра.
В протоколе судмедэкспертизы сообщается, что у нескольких тел, извлеченных из ствола шахты, отсутствовали головы и конечности.
Материалы планируется использовать для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками.