Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.8 комментариев
Лантратова сообщила об отъезде многих жителей Алешек до начала гуманитарной миссии
Лантратова: Многие жители Алешек уехали до начала гуманитарной миссии
Многие жители города Алешки покинули свои дома до того, как началась гуманитарная миссия по их эвакуации, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Мы рассчитывали, что уедет еще больше людей, но при этом мы понимали, что за период этого времени, сколько была сложная ситуация в Алешках, уже большое количество людей уехали», – приводит слова Лантратовой ТАСС.
Она отметила, что ожидания по числу эвакуируемых были выше, и в итоге многие автобусы возвращались пустыми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила об отказе некоторых жителей Алешек в Херсонской области от эвакуации из-за семейных обстоятельств и нежелания покидать свои дома.
Она рассказала о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.
Лантратова заявила о праве потерявших жилье жителей города на получение компенсаций.