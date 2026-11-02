Лантратова сообщила об отъезде многих жителей Алешек до начала гуманитарной миссии

Лантратова: Многие жители Алешек уехали до начала гуманитарной миссии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы рассчитывали, что уедет еще больше людей, но при этом мы понимали, что за период этого времени, сколько была сложная ситуация в Алешках, уже большое количество людей уехали», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

Она отметила, что ожидания по числу эвакуируемых были выше, и в итоге многие автобусы возвращались пустыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила об отказе некоторых жителей Алешек в Херсонской области от эвакуации из-за семейных обстоятельств и нежелания покидать свои дома.

Она рассказала о договоренности с украинским коллегой при посредничестве первой леди США Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

Лантратова заявила о праве потерявших жилье жителей города на получение компенсаций.