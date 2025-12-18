ЦБ решил взыскать убытки от блокировки активов с банков ЕС через российский суд

Tекст: Елизавета Шишкова

Центробанк России будет взыскивать с европейских банков убытки, связанные с блокировкой и использованием его активов, через российский арбитражный суд, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС... Банк России... будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов», – сообщили в Банке России. Там уточнили, что речь идет о суммах незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоде.

Центробанк подчеркнул, что действует в рамках ранее заявленной позиции по защите своих интересов. Такой шаг стал ответом на решения Евросоюза о бессрочной иммобилизации российских активов в европейских финансовых организациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии.