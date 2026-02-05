Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Инфекционист Шахмарданов оценил восприимчивость к вирусу чикунгунья в 95%
У людей высока уязвимость перед опасной инфекцией чикунгунья, это может спровоцировать стремительные вспышки заболеваемости в новых для возбудителя географических зонах, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.
Такой уровень восприимчивости приводит к быстрому охвату вспышками большей части населения в новых для вируса регионах, сказал Шахмарданов ТАСС.
Эксперт добавил, что эту инфекцию нельзя считать «легкой простудой». Заболевание отличается потенциально длительным течением и грозит инвалидностью вследствие тяжелого поражения суставов.
До этого Роспотребнадзор сообщал о завозном случая лихорадки чикунгунья в России.
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что климатические условия не позволят лихорадке чикунгунья распространиться на территории России.