Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС на использование замороженных активов России

  • Новость часаМирошник назвал погибшую в Севастополе девочку 238-м убитым ВСУ ребенком
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Волочкова призналась в потере квартиры по «схеме Долиной»
    США начали подготовку к возможному визиту Путина на саммит G20 в Майами
    Госдума приняла закон о крестах на гербе России
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    17 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    89 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    11 комментариев
    19 декабря 2025, 07:06 • Новости дня

    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС на использование замороженных активов России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз оставляет за собой право использования замороженных российских активов для финансирования киевского режима, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «ЕС оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Также глава ЕК сообщала, что разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    18 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

    Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных

    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    «Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

    Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России

    Каллас: Шансы согласия ЕС на изъятие активов России 50 на 50

    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов составляют «50 на 50», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что решение по репарационному кредиту, который призван усилить давление на Москву, пока не принято из-за позиций ряда стран, в частности Бельгии, передает The Guardian.

    Каллас отметила: «Мы не будем двигаться дальше, если Бельгия не будет чувствовать себя комфортно». Она пояснила, что сейчас Евросоюз работает над предложениями, чтобы «риск и бремя были распределены равномерно между всеми». По её словам, для решения этого вопроса важно добиться полного единства, а мнение Бельгии учитывается особо.

    Глава дипломатии выразила надежду, что в ЕС удастся принять окончательное решение в ближайшее время, чтобы послать России «сильный сигнал» и поддержать Украину как минимум в течение следующих двух лет. По мнению Каллас, репарационный кредит – сейчас «наиболее жизнеспособная опция», поскольку другие сценарии не сработали.

    Она добавила, что на сегодня не наблюдается готовности России вести серьёзные переговоры о мире. Каллас считает, что европейские страны должны показать сплочённость, чтобы не оправдать ожиданий Москвы, рассчитывающей на провал общей линии Европы.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    «Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.

    Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.

    Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев

    В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (12)
    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 09:46 • Новости дня
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    По словам бельгийских чиновников, даже если остальные страны ЕС примут решение большинством, средства, размещённые в депозитарии Euroclear в Брюсселе, не будут освобождены. Таким образом, попытки обойти мнение Бельгии будут бесполезными, передает Politico.

    Вопрос о выделении Украине финансирования за счёт 210 млрд евро замороженных российских активов должен решиться на саммите лидеров ЕС в четверг – это последний шанс для Евросоюза доказать свою способность к единству и выполнению собственных обязательств, отмечает Politico. Однако Бельгия, опасаясь юридических рисков и возможных ответных мер Москвы, продолжает занимать жёсткую позицию, несмотря на многонедельные уговоры европейских партнеров. Позицию бельгийского премьера Барт де Вевер поддерживает значительная часть общества страны.

    К трудностям добавилась растущая оппозиция со стороны Италии, Болгарии и Мальты, что делает поиск компромисса ещё более сложным. Альтернативным вариантом может стать заимствование средств под будущий семилетний бюджет ЕС, но реализовать его возможно только за счёт исключения Венгрии и Словакии, которые выступают против дальнейшей поддержки Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривались оба сценария – либо использование российских активов, либо совместное заимствование, и в четверг лидеры ЕС должны будут определиться, какой путь выбрать.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев


    От итога саммита зависит судьба масштабной финансовой поддержки Украины, которая может столкнуться с дефицитом бюджета в 71,7 млрд евро уже в следующем году, отмечает издание.

    В четверг итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    Комментарии (5)
    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    Комментарии (5)
    18 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Нарышкин сообщил о росте дезертирства в рядах ВСУ

    Нарышкин: В рядах ВСУ набирает обороты дезертирство

    Нарышкин сообщил о росте дезертирства в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о значительном росте дезертирства среди украинских военных.

    Он отметил, что армия Украины несет большие потери как в живой силе, так и в технике, передает ТАСС.

    «Украинская армия несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Часть военнослужащих Украины деморализована, набирает силу такое явление, как дезертирство», – сказал глава СВР.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили о массовом дезертирстве среди военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (10)
    18 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила при входе на саммит, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    По словам фон дер Ляйен, ни один из лидеров Евросоюза не покинет саммит, пока вопрос о финансировании Украины не будет решен, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Украине на следующие два года необходимо 137 млрд евро финансирования.

    Она согласилась с позицией главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что на повестке саммита остается вопрос об экспроприации замороженных российских активов. Она отметила, что это обсуждение ведется с точки зрения их использования как «репарационного кредита» для Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, участники встречи рассмотрят две основные опции по поддержке Киева: выделение средств из общеевропейского бюджета, обеспеченного совместным заемом, либо использование средств, полученных за счет активов России. Решение по этим вопросам, как заверила фон дер Ляйен, должно быть принято на заседании саммита в Брюсселе в четверг.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев

    Ранее фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением для Украины и Евросоюза.

    Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует весь ущерб на Украине.

    Между тем, Бельгия запретила Евросоюзу распоряжаться российскими активами без учета ее требований.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз должен будет согласовывать вопрос с замороженными российскими активами за пределами бельгийской системы Euroclear.

    В свою очередь, европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия по вопросу конфискации российских замороженных активов и поддержки киевского режима.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» активов России Евросоюз столкнется с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат в Европе может значительно ухудшиться.

    Комментарии (14)
    18 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потерю вертолета Ми-24 и гибель экипажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выполнения боевой задачи украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение, в результате весь экипаж погиб, сообщают местные интернет-ресурсы.

    Вооруженные силы Украины сообщили о потере вертолета Ми-24 вместе с экипажем, передает ТАСС. По информации 12-й бригады армейской авиации украинской армии, инцидент произошел во время выполнения боевого задания. В официальном сообщении бригады сказано: «Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. А до этого на территории Запорожской области разбился еще один украинский истребитель Су-27, пилот погиб.

    Ночью 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот также погиб. Разбившийся летчик ВСУ Сергей Бондарь оказался одним из «призраков Киева».

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одесский городской совет утвердил перевод гимна города на украинский язык.

    Теперь официальным гимном является украиноязычная версия известной песни «У Черного моря», которая получила новое название «Край Черного моря», передает ТАСС со ссылкой на «24-й канал». Сегодня состоялось первое публичное исполнение обновленного гимна, видео с мероприятия появилось в соцсетях.

    Песня «У Черного моря» исполнялась на русском языке с 2011 года. Автор слов оригинального текста – Семен Кирсанов, музыку написал Модест Табачников. До 2011 года гимном города была «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация» с музыкой Исаака Дунаевского.

    Ранее власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских.

    Одесских родителей начали штрафовать за общение детей на русском языке.

    Комментарии (8)
    18 декабря 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о гибели десятков украинских военных в шахте у Красноармейска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В коммуникациях шахты «Покровское» к западу от Красноармейска оказались заблокированы и погибли десятки украинских военных, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинские военные использовали коммуникации шахтоуправления «Покровское» на западе от Красноармейска в качестве укреплений, пояснил Кимаковский ТАСС.

    Он добавил, что эти сооружения стали для ВСУ ловушкой.

    «Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию. Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника», – сказал собеседник.

    При этом среди погибших были наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что считавшийся символом сопротивления ВСУ Красноармейск теперь освобожден.

    Напомним, российские военные в освобожденном Красноармейске обнаружили заброшенный пункт управления БПЛА с оборудованием и боеприпасами.

    Комментарии (0)
    18 декабря 2025, 12:09 • Новости дня
    Politico: Подорожание стоимости жизни усилило политический кризис в США и Европе
    Politico: Подорожание стоимости жизни усилило политический кризис в США и Европе
    @ David Cordova/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В крупнейших демократиях мира сохраняющиеся сложности с ростом стоимости жизни подталкивают избирателей к поиску новых политических решений, сообщает Politico.

    Кризис доступности жизни, начавшийся в прошлом году, продолжает оказывать значительное влияние на политику крупных демократий, сообщает Politico. Согласно данным нового международного опроса Politico в сотрудничестве с Public First, большинство граждан пяти крупнейших экономик продолжают ощущать усиливающееся давление роста расходов.

    В опросе выяснилось, что в США почти две трети избирателей считают, что стоимость жизни стала выше за последний год. В Британии после смены власти 77% респондентов заметили ухудшение ситуации, а во Франции 45% взрослых заявили, что страна отстает от аналогичных экономик. В Германии такую точку зрения выразили 78%, а в Канаде шесть из десяти опрошенных заявили, что текущий уровень цен – худший в их памяти.

    Экономическое недовольство стало причиной политических потрясений, включая поражение правящих партий и рост популярности оппозиции. Как подчеркнул Хавьер Карбонель из European Policy Centre: «Для представителей партий власти сегодня чрезвычайно сложно строить кампании на этих платформах. Центр-правые и центр-левые считаются ответственными за ухудшение ситуации».

    Большинство респондентов пяти стран уверены, что ситуация с инфляцией является системной проблемой, а не следствием личных финансовых обстоятельств. Экономический пессимизм все чаще приводит к поиску альтернатив в политике – как говорят эксперты, растет спрос на «анти-системные» взгляды. Правительства стараются реагировать на запросы общества, обещая меры по снижению расходов, однако налогообложение и госдолг только усиливают обеспокоенность.

    Сообщается, что вопрос роста стоимости жизни уже становится ключевой темой для кампаний на ближайших выборах всех этих стран: от местных до президентских. По словам канадского эксперта Дэвида Колетто, «это не просто фоновая тревога, а главный общественный опыт, формирующий отношение граждан к власти, ее решениям и приоритетам».

    Ранее политологи назвали основные причины кризиса западной демократии.

    Комментарии (3)
    18 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа»
    Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза, отметив необходимость решительных мер, сообщает The Guardian.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время медлить, и призвал Европейский союз принять «смелые решения» против российских компаний, передает The Guardian.

    «Нет времени колебаться», – заявил президент Литвы Науседа.

    Он отметил, что ЕС должен принять решение по «репарационному кредиту», и призвал ЕС внести Газпром, «Новатэк», «ЛУКОЙЛ» в санкционный пакет, «потому что только такие смелые решения наносят вред и оказывают большое влияние на российскую экономику».

    «Мы должны приложить больше усилий, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии», – сказал Науседа.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    25 комментариев

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    Комментарии (10)
    18 декабря 2025, 09:14 • Новости дня
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины располагает вещественными доказательствами, указывающими на причастность бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.

    Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в деле «Мидас» имеются существенные вещественные доказательства причастности Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, к коррупционному делу с участием предпринимателя Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    Магамедрасулов выразил надежду, что расследование завершится в рамках закона, и подчеркнул значимость имеющихся улик.

    В беседе с изданием детектив также отметил, что не исключает дальнейших атак на антикоррупционные органы Украины со стороны властей. По его словам, ситуация с независимостью бюро остается критической, а попытки давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут продолжиться.

    Он добавил, что единственным способом защитить данные институты остается повышенное внимание общества, средств массовой информации и международных партнеров.

    Суд на Украине освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

    Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Андрей Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.

    Соратник Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.

    Комментарии (2)
    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    Гимн Одессы «У Черного моря» перевели на украинский язык
    В России стало меньше трудоголиков
    Москвичи назвали лучшие качества современных детей
    В Петербурге заявили об отсутствии эффекта от запрета на работу мигрантов в такси

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Перейти в раздел

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    Перейти в раздел

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации