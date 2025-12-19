Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС на использование замороженных активов России

Она подчеркнула, что решение по репарационному кредиту, который призван усилить давление на Москву, пока не принято из-за позиций ряда стран, в частности Бельгии, передает The Guardian.
Каллас отметила: «Мы не будем двигаться дальше, если Бельгия не будет чувствовать себя комфортно». Она пояснила, что сейчас Евросоюз работает над предложениями, чтобы «риск и бремя были распределены равномерно между всеми». По её словам, для решения этого вопроса важно добиться полного единства, а мнение Бельгии учитывается особо.
Глава дипломатии выразила надежду, что в ЕС удастся принять окончательное решение в ближайшее время, чтобы послать России «сильный сигнал» и поддержать Украину как минимум в течение следующих двух лет. По мнению Каллас, репарационный кредит – сейчас «наиболее жизнеспособная опция», поскольку другие сценарии не сработали.
Она добавила, что на сегодня не наблюдается готовности России вести серьёзные переговоры о мире. Каллас считает, что европейские страны должны показать сплочённость, чтобы не оправдать ожиданий Москвы, рассчитывающей на провал общей линии Европы.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.