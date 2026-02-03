  • Новость часаРоссия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начали диалог по созданию нового объединения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    3 февраля 2026, 18:38 • Новости дня

    Суд Екатеринбурга изъял у экс-депутата Госдумы земли в доход государства

    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Гайсина земли на 1 млрд в доход государства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 300 земельных участков на сумму свыше 1 млрд рублей, принадлежавших бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, были изъяты по решению суда.

    Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры Свердловской области об изъятии в доход государства долей в уставных капиталах организаций, владеющих более чем 300 земельными участками. Активы оценены более чем в 1 млрд рублей, отмечает ТАСС.

    В ходе проверки выяснилось, что Малик Гайсин, занимая в 1996-2000 годах пост депутата Госдумы России, управлял компаниями напрямую и через доверенных лиц. Он скрытно владел активами, пользовался финансовыми инструментами, получал прибыль и наращивал бизнес.

    В прокуратуре уточнили, что изъятые активы принадлежали структурам «Корона Тэхет» и «Индра-М». Эти компании формировали свои активы за счет имущества ранее обращенных в доход государства предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы наложили арест на компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко.

    Ранее Генеральная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц.

    А 22 января суд обратил имущество экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, признанной виновной в коррупции, в доход государства на сумму более 17 млн рублей.


    3 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины

    Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным

    Военный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины дала военному руководству России время, чтобы провести техническую и агентурную разведку. Это позволило сделать новую атаку более адресной и выверенной, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.

    «Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.

    По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

    Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    По итогам прекращения паузы в ударах по энергетическим объектам можно сделать несколько выводов. Во-первых, на восстановление украинской инфраструктуры требуется много времени. Во-вторых, разборки между центральными украинскими властями и региональными руководителями обостряется. Наконец, в украинцах усилилось желание завершить конфликт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.  

    По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

    «Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

    По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

    Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

    «Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

    Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

    В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

    Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

    Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

    Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

    В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.

    3 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Роль черной магии в диктатуре Зеленского

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    3 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»

    Умерла советский диктор Жильцова

    Умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши»
    @ Виталий Созинов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский диктор и телеведущая Светлана Жильцова скончалась на 90-м году жизни.

    «Не стало Светланы Жильцовой – легендарного советского диктора. КВН, «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши». Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы», – говорится в сообщении «Первого канала».

    Как отмечает телеканал, Жильцова ушла из профессии на пике популярности и посвятила себя семье.

    Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Ее телевизионная карьера началась еще во время учебы на четвертом курсе университета, когда она победила в конкурсе и стала диктором-переводчиком в совместном советско-канадском фильме о звездах эстрады.

    Ранее диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    2 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине Россия будет рассматривать как иностранную интервенцию, заявили в российском МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия несут для России прямую угрозу. «Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине. «Уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил», – указал дипломат.

    2 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    МОК призвал украинских спортсменов не протестовать против россиян на ОИ в Италии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на предстоящей Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    По словам украинского скелетониста Владислава Гераскевича, представители МОК связались с украинской стороной и напомнили об этом требовании в преддверии Игр, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    «К нам обратились из МОК по поводу Олимпийских игр, чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной по поводу возможных протестов», – рассказал Гераскевич.

    Олимпийские игры в Италии запланированы с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    2 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия за полгода передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных

    МИД: Россия передала Украине более 12 тыс. останков украинских военных
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 12 тыс. останков украинских военнослужащих были переданы российской стороной Киеву с июня 2025 года, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», – говорится в ответе министерства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования ситуации на Украине остается сложным, но по ряду вопросов удалось достичь сближения позиций сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд переговоров по безопасности с участием представителей России, США и Украины состоится на неделе в Абу-Даби.

    2 февраля 2026, 20:53 • Новости дня
    Дочь Шойгу заняла пост главы фонда «Долина Менделеева»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ксения Шойгу назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».

    Соответствующее распоряжение подписало правительство России, передает РБК. Документ также подтверждает освобождение от этой должности предыдущего главы фонда, Александра Масленникова.

    «Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», – сказано в распоряжении.

    Ксения Шойгу – дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Она также является партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech, связанного с АФК «Система», и куратором туристическо-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

    С февраля 2024 года генеральным директором фонда числился Александр Масленников, согласно данным из ЕГРЮЛ. Фонд «Долина Менделеева» был создан в декабре 2019 года по решению правительства, а в сентябре 2025-го его задачи были расширены.

    Сейчас центр занимается разработкой технологий для разделения и производства редких и редкоземельных металлов, созданием новых способов хранения и передачи электроэнергии, а также технологиями искусственного интеллекта. Центр также обеспечивает деятельность Ангаро-Енисейского кластера по цветным, редким и редкоземельным металлам, оказывая экспертную и технологическую поддержку.

    2 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    Водитель попавшего в ДТП с автобусом под Красноярском грузовика был лишен прав

    МВД: Водитель попавшего в ДТП с автобусом под Красноярском грузовика был лишен прав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель грузового автомобиля, попавшего в аварию с микроавтобусом в Красноярском крае, ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, сообщили в краевом ГУ МВД.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что за рулем грузовика «Ивеко» находился 50-летний мужчина. Срок лишения его водительских прав истек в августе прошлого года, однако водитель не восстановил удостоверение.

    Напомним, в аварии с автобусом на федеральной трассе в Рыбинском районе Красноярского края среди шести погибших оказались пятеро детей и один взрослый. Возбуждено уголовное дело.

    2 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    «Росатом» представил достижения ученых, меняющие энергетику и медицину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация Росатом провела торжественное мероприятие, где были представлены научные решения в энергетике, медицине и новых технологиях, включая инновационные радиофармпрепараты.

    В преддверии Дня российской науки Росатом провел мероприятие, объединившее около 200 ведущих ученых и инженеров, говорится на сайте Госкорпорации. На нем были подведены итоги 2025 года и представлены ключевые научные достижения корпорации.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что семь сотрудников отрасли были избраны академиками РАН, а еще двое стали членами-корреспондентами. Пять коллективов с участием работников Росатома стали лауреатами Премии правительства России в области науки и техники, а впервые сотрудники корпорации получили премию «Вызов».

    Особое внимание уделяется развитию молодежи: более 30% научного блока составляют молодые исследователи. Три выпуска магистров Национального центра физики и математики показали, что 85% выпускников остались в отрасли, а по программе «Новый Снежинск» за три года дипломы получили 51 человек, все продолжают работать в атомной сфере.

    Лауреаты премий представили проекты, формирующие технологический суверенитет России. Среди них – проект АЭС-2006 с реактором ВВЭР-1200, который стал основой для станций в Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Беларуси, а также внедрение топлива для атомных ледоколов и плавучих энергостанций, что усиливает развитие Арктики и энергоснабжение удаленных территорий.

    Важной темой стало внедрение полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров для радиофармпрепаратов против рака. «Разработка полного цикла производства короткоживущих альфа-эмиттеров – это прорыв не только в радиохимии, но и в практической онкологии. Благодаря совместному проекту ФМБА России и госкорпорации Росатом российские врачи получают уникальные инструменты для точечного воздействия на опухоли, а пациенты реальный шанс на продление и улучшение качества жизни», – заявил главный внештатный специалист по медицинской радиологии ФМБА России Юрий Удалов.

    На мероприятии также представили технологию производства смешанного уран-плутониевого нитридного топлива для реакторов нового поколения БРЕСТ, решения по переработке литийионных аккумуляторов, а также инновационные эластичные материалы для авиации и космоса. В завершение 20 работников Росатома были награждены государственными и отраслевыми наградами за заслуги в атомной отрасли.

    2 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    МИД заявил о попытках Киева и ЕС сорвать обсуждение плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев в настоящее время пытается отвлечь внимание от обсуждения американского плана урегулирования, основанного на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, заявили в МИД России.

    По данным российского внешнеполитического ведомства, украинские власти действуют в тесной координации с Евросоюзом и Британией, передает ТАСС.

    «Сейчас Киев в тесной координации с британцами и еэсовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача – через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части «плана» Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», – указали в МИД.

    Ранее МИД сообщил о согласовании в Анкоридже основ для урегулирования на Украине.

    3 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    2 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Заведующий моргом в Подмосковье получил срок за взятки

    Суд приговорил сотрудников морга в Подмосковье за 42 эпизода взяточничества

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Можайского городского суда Московской области признал виновными заведующего районным бюро судебных экспертиз в организации схемы получения взяток, и приговорил к десяти годам лишения свободы.

    Суд Можайского городского суда Московской области признал виновными заведующего районным бюро судебных экспертиз и двух его подчиненных в организации схемы получения взяток, передает РИА «Новости».

    Согласно материалам дела, заведующий моргом в сентябре 2023 года создал и управлял схемой, при которой родственники умерших платили за отсутствие вскрытия и за санитарные услуги, суммы взяток зависели от веса тела и составляли от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Медсестра и медрегистратор консультировали посетителей и брали деньги без оформления документов. Следствием установлено 42 эпизода преступной деятельности.

    Как отмечает суд, сотрудники морга по указанию заведующего не вносили сведения о поступлении тел в журнал учета, что позволяло не проводить обязательное вскрытие. Суд назначил заведующему 10 лет колонии строгого режима, медсестре – восемь лет, а медрегистратору – семь лет шесть месяцев общего режима. Виновность фигурантов подтвердилась видеозаписями скрытой камеры и показаниями 59 свидетелей.

    Заведующий моргом отрицал свою вину и заявил, что родственники сами отказывались от официального оформления платежей, остальные фигуранты признали вину частично. Суд квалифицировал действия по статьям о получении взятки организованной группой, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.

    В Петропавловске-Камчатском суд назначил двум бывшим работникам морга условное наказание за кражу кольца у умершей женщины.

    Судмедэксперта в Петербурге отстранили от обязанностей после появления видео со стриптизом в морге.

    3 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    В РПЦ заявили о росте сквернословия среди дошкольников

    Священник Клюев сообщил о росте сквернословия среди дошкольников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Явление сквернословия стало настолько массовым, что его активно перенимают даже дети младшего возраста, включая дошкольников, отметили в РПЦ.

    Глава межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» и настоятель храма Александра Невского в Глазове Вячеслав Клюев назвал мат «инфернальной лексикой телесного низа» и «песьим языком», передает РИА «Новости».

    Священник заявил, что ситуация с распространением сквернословия среди детей стала исторически уникальной, поскольку матерные выражения стали использовать даже младенцы – дети до семи лет.

    Клюев отметил, что в детских садах дети активно осваивают грубую лексику, а придя в первый класс, умеют составлять так называемые «трехэтажные конструкции», что шокирует учителей. Он подчеркнул, что с каждым годом эта проблема только усиливается, затрагивая все большее число несовершеннолетних.

    По словам священника, подобная тенденция вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ранее подобное поведение среди столь маленьких детей не наблюдалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 февраля отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

    Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах. А уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести штрафы для подростков за нецензурную брань.

    2 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    В Дагестане по факту отравления детей в детсаду возбудили дело

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карабудахкентском районе Дагестана начата проверка по факту массового отравления детей, что привлекло внимание правоохранительных органов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после получения информации из Интернета об отравлении несовершеннолетних, передает ТАСС.

    Следователи приступили к изучению обстоятельств случившегося. В настоящее время выясняются причины и возможные источники отравления. Подробности о числе пострадавших и их состоянии пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду.

    В Ахвахском районе Дагестана в здании детсада произошел пожар, который уже ликвидировали, пострадавших нет.

    2 февраля 2026, 19:34 • Новости дня
    Финалист «Лидеров России» стал исполнительным директором инновационного совета ЕР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Илья Семин назначен исполнительным директором Совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия».

    Как сообщается в Telegram-канале конкурса, новый совет займется разработкой и внедрением технологического блока народной программы партии, а также формированием научно-технологической повестки и станет площадкой для диалога с экспертами, бизнесом и инноваторами.

    «Роботы, искусственный интеллект и беспилотные технологии становятся частью нашей жизни. При этом возникает множество новых неурегулированных ситуаций. Где должны ездить роботы-роверы? Как использовать персональные данные для национальных моделей ИИ? Как безопасно вписать беспилотный транспорт в городскую среду? Вызовов много. Совет будет помогать партии внедрять новые технологии в повседневную жизнь людей», – отметил Семин. Он добавил, что знания, полученные на программе «Лидеры России. Политика», сделают работу совета результативной.

    Председателем совета избран генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, секретарем – руководитель проектов партии Илья Медведев. В состав совета вошли представители «Единой России», Росатома, Высшей школы экономики, Сбербанка, ВЭБ.РФ, Сколково, Минпромторга, Минэкономразвития, а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих компаний, научно-образовательного и экспертного сообществ.

    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

